Динамо Киев – ЛНЗ Черкассы. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

9 ноября, свою встречу в УПЛ проведут Динамо Киев и ЛНЗ Черкассы. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

Динамо Киев

Украинский гранд проводит тяжелый сезон, к игре и результатам есть немало вопросов, на футболистах всегда серьезное давление. На этой неделе клуб провел один из лучших матчей сезона, разгромив в формально домашнем матче боснийский Зриньски в Лиге конференций – 6:0. Эта победа даже позволила подняться в зону плей-офф, в турнирной таблице, там у киевлян всего 3 очка в трех матчах.

В чемпионате Динамо идет на втором месте, хотя еще трое конкурентов имеют столько же очков, отставание от лидера составляет 4 очка. Свой последний матч киевляне проиграли первому Шахтеру – 1:3, немного ранее подопечные Шовковского выбили «горняков» из Кубка Украины.

Одной победой не перечеркнуть все проблемы, но многое в игре киевлян против Зриньски понравилось, особенно желание атаковать, а не держаться за результат.

ЛНЗ Черкассы

Дебютант УПЛ позапрошлого сезона выдает феноменальный старт, команда делит сейчас вторую строчку в турнирной таблице. Удержаться так высоко будет невероятно сложно, хотя тенденция приятная. В последнем туре ЛНЗ Черкассы уступил дома Карпатам – 0:1, чем прервал серию из трех побед.

Самое значимое достижение этого сезона, победа над донецким Шахтером со счетом 4:1, такой результат стал большой сенсацией для фанатов и букмекеров. С большой долей вероятности, команду ожидает падение в таблице, но так и стают крепкими середняками, с которыми стоит считаться. Поскольку соперник сыграет на фоне еврокубков, этим надо воспользоваться, возможно будут шансы в конце матча.

Личные встречи

В очных противостояниях киевляне владеют большим преимуществом, три победы и одна ничья. Динамо выиграло обе очные встречи прошлого сезона 1:0 дома и 2:1 в гостях.

Прогноз

Учитывая турнирное положение команд, данную встречу можно считать центральной в этом туре.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Динамо – 1,86, ничья – 3,51, победа ЛНЗ Черкассы – 4,32. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Изначально столичный клуб считали большим фаворитом, но котировки на динамовцев резко выросли, у них и дальше больше шансов на успех, но уже не все так явно. На фоне еврокубков всегда сложно играть, но киевляне должны быть на кураже. Рискну здесь поставить на обмен голами за 2,04.