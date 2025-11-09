Месси совершил 400-й ассист за карьеру. У кого больше?
Аргентинец тремя результативными действиями помог Интер Майами победить Нэшвилл
Лионель Месси достиг отметки в 400 ассистов за карьеру.
Произошло это в третьем матче 1/8 финала плей-офф МЛС, в котором Интер Майами победил Нэшвилл со счетом 4:0.
Лионель Месси отличился двумя голами и результативной передачей.
Теперь в активе аргентинца 400 ассистов за карьеру. Больше всего у Ференца Пушкаша (404).
Ассисты Лионеля Месси за карьеру (400)
- 269 – Барселона
- 60 – сборная Аргентины
- 37 – Интер Майами
- 34 – ПСЖ
Общая статистика Лионеля Месси за карьеру: 1133 матча, 894 гола, 400 ассистов.
🐐 Lionel Messi has reached 400 career assists more than any active player in world football.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) November 9, 2025
👀 Only Ferenc Puskás (404) stands ahead… and that record’s hanging by a thread
🇪🇸 Barcelona—269 assists ⁰🇦🇷 Argentina—60 assists ⁰🇫🇷 PSG—34 assists ⁰🇺🇸 Inter Miami—37 assists
🔥… pic.twitter.com/Uo2si0FBPa
🇦🇷 Lionel Messi’s career stats are a joke! 😮💨— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) November 9, 2025
👕 1133 games
⚽️ 894 goals
🎯 400 assists
🏆 46 trophies
⭐️ 8 Ballon d’Ors
The greatest player of all time! 🐐 pic.twitter.com/2EA99MdvEH
