09 ноября 2025, 09:53 |
Месси совершил 400-й ассист за карьеру. У кого больше?

Аргентинец тремя результативными действиями помог Интер Майами победить Нэшвилл

09 ноября 2025, 09:53 |
Месси совершил 400-й ассист за карьеру. У кого больше?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси достиг отметки в 400 ассистов за карьеру.

Произошло это в третьем матче 1/8 финала плей-офф МЛС, в котором Интер Майами победил Нэшвилл со счетом 4:0.

Лионель Месси отличился двумя голами и результативной передачей.

Теперь в активе аргентинца 400 ассистов за карьеру. Больше всего у Ференца Пушкаша (404).

Ассисты Лионеля Месси за карьеру (400)

  • 269 ​​– Барселона
  • 60 – сборная Аргентины
  • 37 – Интер Майами
  • 34 – ПСЖ

Общая статистика Лионеля Месси за карьеру: 1133 матча, 894 гола, 400 ассистов.

Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Интер Майами Нэшвилл (MLS) статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
