Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Италии заговорили о сенсационном обмене Довбика в топ-клуб АПЛ
Италия
08 ноября 2025, 23:05 |
Энрико Камелио поделился интересными новостями

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Энрико Камелио прокомментировал слухи о возможном обмене украинского форварда «Ромы» Артема Довбика на нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее.

«Рома собиралась отпустить Коне этим летом, это правда. С этими деньгами они могли бы провернуть небольшое трансферное соглашение. Они подписали бы полузащитника более низкого уровня и более сильного нападающего. Это то, что связывало Гасперини и Массару.

Денег не так уж много, даже на следующее трансферное окно. Одно циркулирующее имя – Зиркзее. Он был бы невероятным усилением. Гасперини он очень нравится, «Рома» пытается получить его по низкой цене. «Манчестер Юнайтед» не хочет Довбика, поэтому никакого обмена не будет. Давайте подождем…» – сказал Камелио в эфире радио Lo Sport.

Артем Довбик Джошуа Зиркзе Манчестер Юнайтед Рома Рим трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
