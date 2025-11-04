Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Чемпион мира: «Если бы я был Довбиком, я бы подошел к Гасперини и...»
Италия
04 ноября 2025
2

Чемпион мира: «Если бы я был Довбиком, я бы подошел к Гасперини и...»

Франческо Грациани хочет, чтобы украинец откровенно побеседовал с тренером

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легендарный итальянский экс-футболист Франческо Грациани поделился мыслями о поражении «Ромы» в матче 10-го тура Серии А с «Миланом» (0:1).

«В какой-то момент «Милан» не мог выйти за половину поля, но впереди у «Ромы» были Кристанте, Манчини и даже Ндичка. Возможно, Довбик заслужил хотя бы полчаса. Проблема в том, что у этой команды нет нападающих, которые забивают голы. Гасперини ищет решение, но ему приходится работать с тем, что у него есть.

Если бы я был Довбиком, я подошел бы к Гасперини и спросил его: «В чем я могу улучшиться и каким нападающим я могу стать вместе с вами?» Это касается как его, так и других. Не знаю, насколько часто они ведут диалог и всегда ли следуют указаниям тренера, но определенных качеств не хватает», – сказал бывший футболист в интервью Il Tempo.

Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.

Франческо Грациани Артем Довбик Рома Рим Милан Милан - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу
antt
Які не забивають голи. Так це ж хіба нападники, навіть захисники це роблять. Хоча він мав на увазі що результивність ромівських форвардів на рівні не дуже результативного хавбека.
Saar
Не міг вийти зі своєї половини Все він міг. Чого тільки коштує промах Леао в пусті ворота і удар Фофана.  При рахунку 1-0 Мілан свідомо став у захист, а контратаки могли принести ще пару голів. А ваші удари Меньяна спокійно ловив. Навіть сейвів не було. Тільки пенальті могло принести гол.
