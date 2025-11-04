Чемпион мира: «Если бы я был Довбиком, я бы подошел к Гасперини и...»

Легендарный итальянский экс-футболист Франческо Грациани поделился мыслями о поражении «Ромы» в матче 10-го тура Серии А с «Миланом» (0:1).

«В какой-то момент «Милан» не мог выйти за половину поля, но впереди у «Ромы» были Кристанте, Манчини и даже Ндичка. Возможно, Довбик заслужил хотя бы полчаса. Проблема в том, что у этой команды нет нападающих, которые забивают голы. Гасперини ищет решение, но ему приходится работать с тем, что у него есть.

Если бы я был Довбиком, я подошел бы к Гасперини и спросил его: «В чем я могу улучшиться и каким нападающим я могу стать вместе с вами?» Это касается как его, так и других. Не знаю, насколько часто они ведут диалог и всегда ли следуют указаниям тренера, но определенных качеств не хватает», – сказал бывший футболист в интервью Il Tempo.

Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.