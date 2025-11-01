Чемпион мира – о Довбике: «Пичичи не выиграть, если ты – полный идиот»
Франческо Грациани хочет, чтобы украинец набрался уверенности
Легендарный итальянский экс-футболист Франческо Грациани поделился мыслями об украинском нападающем «Ромы» Артеме Довбике.
«Несмотря на гол в ворота «Пармы», он остается загадкой. Нельзя быть лучшим бомбардиром Ла Лиги, если ты – полный идиот, но я считаю его немного неуклюжим, его легко опекать и у него нет необходимой для успеха решимости. Да, он забил важный гол, но ему нужна уверенность.
Я дал бы ему сыграть 3-4 матча, а если он не ответит на это достойным образом, я бы закрыл для него дверь. Он – молодец, что поставил Гасперини под давление, забив красивый гол, несмотря на то, что был лишь третьим игроком среди нападающих в матче с «Пармой», – цитирует бывшего футболиста Retesport.
Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.
