Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Чемпион мира – о Довбике: «Пичичи не выиграть, если ты – полный идиот»
Италия
01 ноября 2025, 16:55 |
Франческо Грациани хочет, чтобы украинец набрался уверенности

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легендарный итальянский экс-футболист Франческо Грациани поделился мыслями об украинском нападающем «Ромы» Артеме Довбике.

«Несмотря на гол в ворота «Пармы», он остается загадкой. Нельзя быть лучшим бомбардиром Ла Лиги, если ты – полный идиот, но я считаю его немного неуклюжим, его легко опекать и у него нет необходимой для успеха решимости. Да, он забил важный гол, но ему нужна уверенность.

Я дал бы ему сыграть 3-4 матча, а если он не ответит на это достойным образом, я бы закрыл для него дверь. Он – молодец, что поставил Гасперини под давление, забив красивый гол, несмотря на то, что был лишь третьим игроком среди нападающих в матче с «Пармой», – цитирует бывшего футболиста Retesport.

Грациани выступал на позиции форварда. За сборную Италии он сыграл 64 матча и забил 23 гола. В 1982 году Франческо в составе своей национальной команды стал чемпионом мира.

По теме:
Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
Ждать трансфер? Гасперини определился с судьбой Довбика
«Они внимательно следят». Европейский гранд нацелился на Довбика
Франческо Грациани Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Saar
100%
