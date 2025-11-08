Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
08 ноября 2025, 23:34 | Обновлено 08 ноября 2025, 23:56
Джокович пояснил, почему решил сняться с Итогового турнира ATP 2025

8 ноября Новак выиграл трофей турнира АТР 250 в Афинах и снялся с соревнований в Турине

Getty Images/Global Images Ukraine

Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в Instagram сториз, в которой прокомментировал решение сняться с Итогового турнира АТР 2025 в Турине:

«Я очень хотел сыграть в Турине и выложиться на 100%, но после сегодняшнего финала в Афинах вынужден сняться из-за продолжающейся травмы.

Мне искренне жаль болельщиков, которые ждали меня на корте – ваша поддержка значит для меня все. Желаю всем игрокам потрясающего турнира, а сам с нетерпением жду момента, когда снова выйду на корт».

Вместо Новака на ATP Finals поедет Лоренцо Музетти. Ноле второй сезон подряд квалифицируется на Итоговый, но затем снимается.

Новак Джокович Итоговый турнир WTA травма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
