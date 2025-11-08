Джокович пояснил, почему решил сняться с Итогового турнира ATP 2025
8 ноября Новак выиграл трофей турнира АТР 250 в Афинах и снялся с соревнований в Турине
Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в Instagram сториз, в которой прокомментировал решение сняться с Итогового турнира АТР 2025 в Турине:
«Я очень хотел сыграть в Турине и выложиться на 100%, но после сегодняшнего финала в Афинах вынужден сняться из-за продолжающейся травмы.
Мне искренне жаль болельщиков, которые ждали меня на корте – ваша поддержка значит для меня все. Желаю всем игрокам потрясающего турнира, а сам с нетерпением жду момента, когда снова выйду на корт».
Вместо Новака на ATP Finals поедет Лоренцо Музетти. Ноле второй сезон подряд квалифицируется на Итоговый, но затем снимается.
