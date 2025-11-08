Мальорка – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

В воскресенье, 9 ноября состоится поединок 12-го тура чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Хетафе». По киевскому времени игра начнется в 19.30.

Мальорка

Текущий сезон проходит для команды довольно сумбурно. За 11 туров чемпионата Испании коллективу удалось получить 9 баллов, благодаря которым сейчас он занимает 18 место турнирной таблицы. В «Леванте», который находится на 17-й строчке столько же очков, однако из-за лучшей разницы забитых/пропущенных он находится выше.

В 1/64 финала Кубка Испании «Мальорка» со счетом 2:0 обыграла «Сан-Жюс».

Хетафе

А вот «Хетафе» проводит очень достойный сезон. За 11 матчей Ла Лиги команде удалось набрать 17 зачетных пунктов, благодаря которым она сейчас находится на 7-м месте турнирной таблицы. От «Бетиса», который находится на 5-й строчке, клуб отстает всего на 2 очка.

В 1/64 финала Кубка Испании обыграл «Интер де Валдеморо» со счетом 11:0.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Мальорка». Коллектив за этот отрезок одержал 3 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а 1 раз выигрыш праздновало «Хетафе».

Интересные факты

«Мальорка» не проигрывает дома уже 4 игры подряд. На счету команды 3 ничьи и 1 победа.

«Хетафе» забивало первым в 4/5 последних играх.

«Хетафе» победило в каждой из последних 3-х игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 1.5 с коэффициентом 1.65.