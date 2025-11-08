Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известна оценка Миколенко за долгожданную победу Эвертона в АПЛ
Англия
Известна оценка Миколенко за долгожданную победу Эвертона в АПЛ

Украинец сумел помочь команде победить со счетом 2:0

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 8 ноября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» принимал «Фулхэм».

Хозяева поля уверенно одержали победу со счетом 2:0. Авторами голов стали Идрисса Гуэйе и Майкл Кин.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко начал игру в основном составе, провел на поле все 90 минут.

После завершения матча статистический портал Whoscored оценил выступление украинца в 7,2 балла.

Героем матча стал полузащитник «Эвертона» Дьюзбери-Холл, получивший оценку 8,1 балла.

Оценки матча Эвертон – Фулгем

