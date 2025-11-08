Англия08 ноября 2025, 20:45 |
1328
0
Известна оценка Миколенко за долгожданную победу Эвертона в АПЛ
Украинец сумел помочь команде победить со счетом 2:0
08 ноября 2025, 20:45 |
1328
0
В субботу, 8 ноября, состоялся матч 11-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» принимал «Фулхэм».
Хозяева поля уверенно одержали победу со счетом 2:0. Авторами голов стали Идрисса Гуэйе и Майкл Кин.
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко начал игру в основном составе, провел на поле все 90 минут.
После завершения матча статистический портал Whoscored оценил выступление украинца в 7,2 балла.
Героем матча стал полузащитник «Эвертона» Дьюзбери-Холл, получивший оценку 8,1 балла.
Оценки матча Эвертон – Фулгем
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 ноября 2025, 15:08 56
Скрипник напомнил о себе бывшей команде
Футбол | 07 ноября 2025, 21:20 3
Виктор Осимхен может покинуть Галатасарай
Футбол | 08.11.2025, 07:02
Футбол | 08.11.2025, 08:03
Футбол | 08.11.2025, 20:31
Комментарии 0
Популярные новости
06.11.2025, 23:46 2
07.11.2025, 00:40
07.11.2025, 07:02 9
07.11.2025, 06:02 1
07.11.2025, 06:47 11
07.11.2025, 00:32
07.11.2025, 06:42 5
07.11.2025, 04:42 1