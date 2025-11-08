Подолье – Ворксла. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Матч начнется 9 ноября в 12:00 по Киеву
В воскресенье, 9 октября состоится поединок 15-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 12:00.
Подолье
После затяжной неудачной серии коллектив, похоже, начинает улучшать результаты. По крайней мере, 6/10 своих очков «Подолье» получило в последних 2-х поединках. Такие результаты позволяют клубу занимать 14-ю строчку турнирной таблицы, отставая от безопасной зоны на 2 очка.
С Кубка Украины клуб вылетел после поражения против «Ингульца» на стадии 1/16 финала.
Ворскла
Неудачный сезон проводит и «Ворскла», особенно учитывая статус прошлогоднего участника УПЛ. За 14 туров чемпионата клуб набрал 16 очков, благодаря которым теперь занимает 8 место турнирной таблицы. От зоны переходных игр полтавчан отделяет 5 баллов, а от топ-4 коллектив отстал уже на 13 зачетных пунктов.
Кубок Украины «Ворскла» покинула после поражения против «Виктории» на стадии 1/32 финала.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не играли между собой в XXI веке.
Интересные факты
- «Подолье» проиграло 5/6 домашних поединков этого сезона.
- «Подолье» пропустило 22 мяча в текущем сезоне чемпионата – 2-й худший результат среди всех команд.
- «Ворскла» имеет только 1 победу в последних 7 поединках.
Прогноз
Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5.
12:00
