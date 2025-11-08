Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Подолье
09.11.2025 12:00 - : -
Ворскла
Украина. Первая лига
08 ноября 2025, 19:01 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:17
6
0

Матч начнется 9 ноября в 12:00 по Киеву

ФК Ворскла

В воскресенье, 9 октября состоится поединок 15-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Подолье

После затяжной неудачной серии коллектив, похоже, начинает улучшать результаты. По крайней мере, 6/10 своих очков «Подолье» получило в последних 2-х поединках. Такие результаты позволяют клубу занимать 14-ю строчку турнирной таблицы, отставая от безопасной зоны на 2 очка.

С Кубка Украины клуб вылетел после поражения против «Ингульца» на стадии 1/16 финала.

Ворскла

Неудачный сезон проводит и «Ворскла», особенно учитывая статус прошлогоднего участника УПЛ. За 14 туров чемпионата клуб набрал 16 очков, благодаря которым теперь занимает 8 место турнирной таблицы. От зоны переходных игр полтавчан отделяет 5 баллов, а от топ-4 коллектив отстал уже на 13 зачетных пунктов.

Кубок Украины «Ворскла» покинула после поражения против «Виктории» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не играли между собой в XXI веке.

Интересные факты

  • «Подолье» проиграло 5/6 домашних поединков этого сезона.
  • «Подолье» пропустило 22 мяча в текущем сезоне чемпионата – 2-й худший результат среди всех команд.
  • «Ворскла» имеет только 1 победу в последних 7 поединках.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Подолье
9 ноября 2025 -
12:00
Ворскла
Тотал менее 2.5 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
