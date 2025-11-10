Валерий КУЦЕНКО: «Не хватило концентрации на последние минуты»

В поединке 15-го тура Первой лиги хмельницкое «Подолье» принимало «Ворсклу». Полтавский клуб вел в счете, но затем остался в меньшинстве и упустил победу на последних секундах. Итог матча подвел тренер «Ворсклы» Валерий Куценко.

– Игрой доволен. Мы понимали, что Подолье в силовой футбол играет, мы к этому готовились. Но, к сожалению, было удаление и на последние минуты не хватило концентрации для того, чтобы не дать сопернику забить мяч. Где-то еще не хватает этого нам. А так по игре, мы даже в меньшинстве имели моменты. Отлично ребята вышли на замену, усилили, выбегали в контратаки. То, что мы просили. И поле было тяжелым, погодные условия. Да, мы понимали, что будет тяжело, но все равно характер у ребят есть, желание есть. Где-то сегодня от нас отвернулся фарт, как говорится.

– Как настраивали команду на игру?

– Еще раз повторюсь, мы знали, что команда играет в силовой футбол. Мы понимали, что смена тренера и схема немного изменилась. Потому была и теория. Мы разбирали, готовились к игре спокойно. Фарта нам немного не хватило футбольного.

– В составе вашей команды выступает бывший игрок Хмельницкого Подолья Дмитрий Прихна. Что можете сказать об этом футболисте? Возможно, у него была какая-то особая настройка на эту игру?

– Возможно, но мы всегда настраиваем всех ребят на игру. Кто играл и кто не играл. Потому что мы хотим побеждать и уезжали за победой. С Дмитрием мы не общались по этой теме. Я думаю, что было настроение обычное, как на обычную игру. Он наш капитан. Он, к сожалению, получил карточку и в следующем туре нам не поможет.