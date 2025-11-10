Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий КУЦЕНКО: «Не хватило концентрации на последние минуты»
Первая лига
Подолье
09.11.2025 12:00 – FT 1 : 1
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
10 ноября 2025, 13:12 |
57
0

Валерий КУЦЕНКО: «Не хватило концентрации на последние минуты»

Тренер «Ворсклы» прокомментировал результат матча с «Подольем»

10 ноября 2025, 13:12 |
57
0
Валерий КУЦЕНКО: «Не хватило концентрации на последние минуты»
Фк Ворскла. Валерий Куценко

В поединке 15-го тура Первой лиги хмельницкое «Подолье» принимало «Ворсклу». Полтавский клуб вел в счете, но затем остался в меньшинстве и упустил победу на последних секундах. Итог матча подвел тренер «Ворсклы» Валерий Куценко.

– Игрой доволен. Мы понимали, что Подолье в силовой футбол играет, мы к этому готовились. Но, к сожалению, было удаление и на последние минуты не хватило концентрации для того, чтобы не дать сопернику забить мяч. Где-то еще не хватает этого нам. А так по игре, мы даже в меньшинстве имели моменты. Отлично ребята вышли на замену, усилили, выбегали в контратаки. То, что мы просили. И поле было тяжелым, погодные условия. Да, мы понимали, что будет тяжело, но все равно характер у ребят есть, желание есть. Где-то сегодня от нас отвернулся фарт, как говорится.

– Как настраивали команду на игру?

– Еще раз повторюсь, мы знали, что команда играет в силовой футбол. Мы понимали, что смена тренера и схема немного изменилась. Потому была и теория. Мы разбирали, готовились к игре спокойно. Фарта нам немного не хватило футбольного.

– В составе вашей команды выступает бывший игрок Хмельницкого Подолья Дмитрий Прихна. Что можете сказать об этом футболисте? Возможно, у него была какая-то особая настройка на эту игру?

– Возможно, но мы всегда настраиваем всех ребят на игру. Кто играл и кто не играл. Потому что мы хотим побеждать и уезжали за победой. С Дмитрием мы не общались по этой теме. Я думаю, что было настроение обычное, как на обычную игру. Он наш капитан. Он, к сожалению, получил карточку и в следующем туре нам не поможет.

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шкиндер (Подолье).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Семотюк (Ворскла).
По теме:
Юрий ВИРТ: «Сами себе попривозили моменты. Нужно принять этот удар»
Легионер Шахтера – о победе над Полтавой, первом голе и праздновании
Стало известно, чем ЛНЗ займется после победы над Динамо
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Ворскла Полтава Подолье Хмельницкий Валерий Куценко пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Футбол | 09 ноября 2025, 17:30 207
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде

«Фиолетовые» одолели чемпионов Украины, до этого обыграв «горняков»

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль
Футбол | 10 ноября 2025, 12:05 0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Слота после матча Ман Сити – Ливерпуль

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

«Не внушал доверия». Во Франции оценили игру Забарного в матче ПСЖ и Лиона
Футбол | 10.11.2025, 10:33
«Не внушал доверия». Во Франции оценили игру Забарного в матче ПСЖ и Лиона
«Не внушал доверия». Во Франции оценили игру Забарного в матче ПСЖ и Лиона
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Футбол | 10.11.2025, 08:16
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Футбол | 10.11.2025, 05:42
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
Сенсация в Англии. Игрок сборной Украины забил седьмой гол в сезоне
08.11.2025, 12:27 2
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 31
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
09.11.2025, 09:14
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 6
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем