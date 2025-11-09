Подолье – Ворскла – 1:1. Не удержали победу. Видео голов и обзор матча

В матче 15-го тура Первой лиги «Подолье» принимало «Ворсклу». Поединок завершился вничью 1:1. «Ворскла» вела в счете, но упустила победу.

Опасных моментов в матче было немного. Первого гола пришлось ждать до 78-й минуты. Счет открыла «Ворскла». После подачи с правого фланга Владислав Семотюк отправил мяч в сетку.

На 80-й минуте «Ворскла» осталась в меньшинстве. Красную карточку получил Вадим Червак.

«Подолье» смогло использовать численный перевес и спастись от поражения. На последних секундах компенсированного времени Владислав Шкиндер протолкнул мяч в ворота «Ворсклы».

Первая лига. 15-й тур, 9 ноября. Хмельницкий, стадион «Подолье»

«Подолье» Хмельницкий – «Ворскла» Полтава – 1:1

Голы: Шкиндер, 90+5 – Семотюк, 78.

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)