Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Подолье на последних секундах вырвало ничью в матче с Ворсклой
Первая лига
Подолье
09.11.2025 12:00 – FT 1 : 1
Ворскла
Украина. Первая лига
Подолье на последних секундах вырвало ничью в матче с Ворсклой

Поединок прошел в Хмельницком на стадионе «Подолье»

В воскресенье, 9 ноября, в Хмельницком состоялся матч 15-го тура Первой лиги. «Подолье» принимало «Ворсклу». Поединок завершился вничью 1:1.

Обе команды подходили к матчу в неплохом настроении. «Ворскла» в предыдущем туре прервала длительную безвыиграшную серию, а «Подолье» выиграло два последних матча.

Поединок не изобиловал опасными моментами, и первого гола пришлось ждать довольно долго. Счет в матче на 78-й минуте открыла «Ворскла». После подачи с правого фланга мяч в сетку отправил Владислав Семотюк.

«Подолье» смогло спастись от поражения. На последних секундах компенсированного времени Владислав Шкиндер сумел протолкнуть мяч в ворота «Ворсклы».

Первая лига. 15-й тур, 9 ноября. Хмельницкий, стадион «Подолье»

«Подолье» Хмельницкий – «Ворскла» Полтава – 1:1

Голы: Шкиндер, 90+5 – Семотюк, 78.

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Подолье.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Семотюк (Ворскла).
Все решил пенальти. В прикарпатском дерби Прикарпатье обыграло Пробой
Придется платить. УАФ наказала ЛНЗ и Карпаты после матча УПЛ
Шовковский и Пономарев назвали стартовые составы на матч Динамо – ЛНЗ
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
