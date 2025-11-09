Подолье на последних секундах вырвало ничью в матче с Ворсклой
Поединок прошел в Хмельницком на стадионе «Подолье»
В воскресенье, 9 ноября, в Хмельницком состоялся матч 15-го тура Первой лиги. «Подолье» принимало «Ворсклу». Поединок завершился вничью 1:1.
Обе команды подходили к матчу в неплохом настроении. «Ворскла» в предыдущем туре прервала длительную безвыиграшную серию, а «Подолье» выиграло два последних матча.
Поединок не изобиловал опасными моментами, и первого гола пришлось ждать довольно долго. Счет в матче на 78-й минуте открыла «Ворскла». После подачи с правого фланга мяч в сетку отправил Владислав Семотюк.
«Подолье» смогло спастись от поражения. На последних секундах компенсированного времени Владислав Шкиндер сумел протолкнуть мяч в ворота «Ворсклы».
Первая лига. 15-й тур, 9 ноября. Хмельницкий, стадион «Подолье»
«Подолье» Хмельницкий – «Ворскла» Полтава – 1:1
Голы: Шкиндер, 90+5 – Семотюк, 78.
