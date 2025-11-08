8 ноября Рамон Санчес Писхуан пройдет матч 12-го тура Примеры Испании, в котором Севилья встретится с Осасуной.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Севилья

Команда резко скатилась от пребывания в квартете лидеров национального футбола и побед в Лиге Европы до банальной борьбы за выживание. Ей и посвятили прошлый сезон. Благо, что снова она была успешной, и в итоге наскребли 41 очко, ровно на одно больше, чем вылетевший Леганес.

Сейчас задача очевидна: нужно наконец-то подняться хотя бы в середину турнирной таблицы. И ее летом поручили Матиасу Алмейде, известному в прошлом полузащитнику и уже достаточно опытному тренеру. Тот начинал хорошо, хватало побед - чего стоит 4:1 с Барселоной. Но в последнее время обыгрывали только Толедо в кубке (причем повторив разгромный счет), при этом уступая всем подряд противникам в Примере - последовательно Мальорке, Реалу Сосьедад и Атлетико, причем последнему уступили и вовсе разгромно, 0:3.

Осасуна

Клуб в последнее время постепенно не просто закрепился среди середняков, но и даже добился пару раз достойных успехов в борьбе за еврокубки. При Аррасате даже сыграли в Лиге конференций, правда, неудачно: проиграли первому же сопернику по квалификации. А в прошлом сезоне не повторили результат только потому, что у Райо Вальекано, набравшего столько же очков, были лучше дополнительные результаты.

Сейчас тренерский пост перешел к Лиски, которого переманили с Мирандеса. Но справляется Алессио посредственно - с ним проигрывают больше половины матчей нового чемпионата. В прошлом туре не получилось забить даже Овьедо: с новичком-аутсайдером закончили нулевой ничьей, правда, на выезде.

Статистика личных встреч

Вот уже восемь матчей кряду клуб из Памплоны не проигрывает этому сопернику и сумел победить его дома в апреле.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать первой за долгое время победы хозяев, но вообще-то не блещут оба клуба. Ставим на то, что тут закончат с тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,70).