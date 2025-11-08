ФОТО. Вратарь футбольной команды трагически умерла. Ей было всего 21

Мия Хамант, вратарь женской футбольной команды Вашингтонского университета, умерла от рака почки в возрасте 21 года.

В 2024 году она стала одной из лучших вратарей конференции Big Ten, показав третий результат в истории программы – 0,66 пропущенного мяча за игру. Из-за болезни Мия пропустила выпускной сезон.

«Она была сердцем нашей команды, источником радости, мужества и доброты», – сказала тренер Николь Ван Дайк.

Весной 2025 года у Хамант диагностировали рак четвертой стадии, после чего она начала лечение и получила широкую поддержку от университета и спортсменов, включая игрока «Хаскис» Дензела Бостона.

За две недели до смерти Мия появилась на матче, чтобы включить сирену на стадионе.

Конференция Big Ten посмертно наградила ее премией Sportsmanship Award 2025 года.

«Мия воплощала стойкость, благородство и преданность команде, а ее сила и дух навсегда останутся примером для семьи UW», – отметил спортивный директор Пэт Чун.