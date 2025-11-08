Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Вратарь футбольной команды трагически умерла. Ей было всего 21
Другие новости
08 ноября 2025, 03:10 |
217
0

ФОТО. Вратарь футбольной команды трагически умерла. Ей было всего 21

Мия Хамант умерла в возрасте 21 года...

08 ноября 2025, 03:10 |
217
0
ФОТО. Вратарь футбольной команды трагически умерла. Ей было всего 21
Getty Images/Global Images Ukraine. Мия Хамант

Мия Хамант, вратарь женской футбольной команды Вашингтонского университета, умерла от рака почки в возрасте 21 года.

В 2024 году она стала одной из лучших вратарей конференции Big Ten, показав третий результат в истории программы – 0,66 пропущенного мяча за игру. Из-за болезни Мия пропустила выпускной сезон.

«Она была сердцем нашей команды, источником радости, мужества и доброты», – сказала тренер Николь Ван Дайк.

Весной 2025 года у Хамант диагностировали рак четвертой стадии, после чего она начала лечение и получила широкую поддержку от университета и спортсменов, включая игрока «Хаскис» Дензела Бостона.

За две недели до смерти Мия появилась на матче, чтобы включить сирену на стадионе.

Конференция Big Ten посмертно наградила ее премией Sportsmanship Award 2025 года.

«Мия воплощала стойкость, благородство и преданность команде, а ее сила и дух навсегда останутся примером для семьи UW», – отметил спортивный директор Пэт Чун.

По теме:
Умер тренер, одержавший самую сенсационную победу в истории ЛЧ
Диогу Жота отмечен наградой Golden Player Man
ФОТО. Футбольный тренер умер посреди матча. Ему было всего лишь 44
фото смерть
Максим Лапченко Источник: ESPN
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор Леоненко оценил шансы Динамо в еврокубке после победы 6:0
Футбол | 08 ноября 2025, 03:22 0
Виктор Леоненко оценил шансы Динамо в еврокубке после победы 6:0
Виктор Леоненко оценил шансы Динамо в еврокубке после победы 6:0

Экс-игрок киевлян считает, что команда попадет в топ-24

Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Футбол | 07 ноября 2025, 06:47 11
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию

Шахтер дважды забил Брейдаблику, Динамо отгрузило 6 мячей клубу Зриньски

Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Бокс | 07.11.2025, 06:02
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
Александр Усик отказался выходить на ринг против звездного боксера
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
Футбол | 07.11.2025, 08:33
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
МАРКЕВИЧ: «Из этого игрока Динамо может быть серьезный футболист»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Футбол | 07.11.2025, 22:02
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
Лидер Реала рассказал Алонсо печальные новости о Лунине
06.11.2025, 08:59 7
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 22
Футбол
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
Забарному нашли новый клуб. Это гранд мирового футбола
06.11.2025, 23:46 2
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Мы не можем позволить, чтобы это произошло в боксе»
07.11.2025, 04:42 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
07.11.2025, 08:06 3
Футбол
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
06.11.2025, 08:33
Бокс
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
Динамо – Зриньски – 6:0. Разгром в Люблине. Видео голов и обзор матча
07.11.2025, 00:40
Футбол
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
И настроение улучшили, и разницу. Динамо поиздевалось над Зриньски
06.11.2025, 23:56 149
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем