Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира

Известный украинский функционер Геннадий Буткевич решил распустить футбольную команду.

По информации источника, президент «Полесья» Геннадий Буткевич принял решение о расформировании второй команды клуба. Руководство не видит дальнейшей целесообразности в существовании дубля, поэтому со следующего сезона «Полесье-2» прекратит участие в профессиональных соревнованиях.

Сейчас «Полесье-2» выступает во Второй лиге Украины. После 15 сыгранных туров житомиряне имеют 29 очков и возглавляют группу А. Несмотря на шанс на повышение в Первую лигу, проект решено свернуть досрочно.