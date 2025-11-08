Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Украина. Премьер лига
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира

Со следующего сезона «Полесье-2» прекратит существование

ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Известный украинский функционер Геннадий Буткевич решил распустить футбольную команду.

По информации источника, президент «Полесья» Геннадий Буткевич принял решение о расформировании второй команды клуба. Руководство не видит дальнейшей целесообразности в существовании дубля, поэтому со следующего сезона «Полесье-2» прекратит участие в профессиональных соревнованиях.

Сейчас «Полесье-2» выступает во Второй лиге Украины. После 15 сыгранных туров житомиряне имеют 29 очков и возглавляют группу А. Несмотря на шанс на повышение в Первую лигу, проект решено свернуть досрочно.

По теме:
Карпаты – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Кривбасс
Верес – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Геннадий Буткевич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье-2 Житомир снятие с чемпионата Вторая лига Украины
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
