Геннадий БУТКЕВИЧ: «А что там наше Динамо-3?»

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич дал прозвище своему клубу.

Из-за большого количества экс-динамовцев в составе «волков» Буткевич называет команду «Динамо-3».

«А что там наше Динамо-3?», – процитировал Буткевича журналист Игорь Бурбас.

В этом сезоне УПЛ «Полесье» провело восемь матчей и набрало 15 очков, что позволяет команде находиться на четвертой строчке в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер житомирского Полесья Александр Денисов заявил, что на главного тренера «волков» Руслана Ротаня не оказывается никакого давления. Геннадий Буткевич полностью доверяет молодому специалисту.