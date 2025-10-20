Геннадий БУТКЕВИЧ: «А что там наше Динамо-3?»
Президент «Полесья» дал прозвище клубу
Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич дал прозвище своему клубу.
Из-за большого количества экс-динамовцев в составе «волков» Буткевич называет команду «Динамо-3».
«А что там наше Динамо-3?», – процитировал Буткевича журналист Игорь Бурбас.
В этом сезоне УПЛ «Полесье» провело восемь матчей и набрало 15 очков, что позволяет команде находиться на четвертой строчке в турнирной таблице УПЛ.
Ранее сообщалось, что топ-менеджер житомирского Полесья Александр Денисов заявил, что на главного тренера «волков» Руслана Ротаня не оказывается никакого давления. Геннадий Буткевич полностью доверяет молодому специалисту.
