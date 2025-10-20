Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Геннадий БУТКЕВИЧ: «А что там наше Динамо-3?»
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 03:02 |
Президент «Полесья» дал прозвище клубу

20 октября 2025, 03:02 |
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич дал прозвище своему клубу.

Из-за большого количества экс-динамовцев в составе «волков» Буткевич называет команду «Динамо-3».

«А что там наше Динамо-3?», – процитировал Буткевича журналист Игорь Бурбас.

В этом сезоне УПЛ «Полесье» провело восемь матчей и набрало 15 очков, что позволяет команде находиться на четвертой строчке в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что топ-менеджер житомирского Полесья Александр Денисов заявил, что на главного тренера «волков» Руслана Ротаня не оказывается никакого давления. Геннадий Буткевич полностью доверяет молодому специалисту.

Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
