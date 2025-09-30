В Полесье признались, когда Буткевич может уволить Ротаня

Топ-менеджер житомирского Полесья Александр Денисов заявил, что на главного тренера «волков» Руслана Ротаня нет никакого давления. Геннадий Буткевич полностью доверяет молодому специалисту

– Давайте начнем с самого начала – с 29 мая, когда президент клуба Геннадий Буткевич подписал контракт с Русланом Ротанем. Думаю, вы помните, что контракт подписан на четыре года, то есть эта история – в долгую. Все мы понимали, что после всего, что произошло накануне, команде и клубу потребуется некоторое время.

Поэтому у нас было очень жесткое межсезонье. Скажем так – это как дозаправка самолета в воздухе. Приходили новые игроки, параллельно мы начали выступления в еврокубках – все это имело свои последствия. Так что говорить, что сейчас бушуют какие-то эмоции или кто-то вконец разочарован тем, что мы сейчас девять, — нет, все понимают куда пошли силы.

Например, тот самый трансферный период, который продолжался в сентябре — команда, по сути, в процессе построения. Это объективные футбольные последствия, которые мы сейчас получаем. Но настроение такое: если вспомнить карьеру Руслана Ротаня в Александрии – это был трехлетний цикл. Если брать сборную – выход на Олимпиаду. Это требует определенного времени, но президент верит, что президент ожидает результата. Я думаю, что сам Руслан Петрович чувствует себя комфортно с точки зрения доверия президента, но, разумеется, он испытывает давление – даже свое внутреннее, как тренер, улучшающий результат.

- Одним словом – сейчас в команде покой?

- Да, – лаконично заявил Денисов.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает шестое место турнирной таблицы, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Следующую игру подопечные Руслана Ротаня сыграют против СК «Полтава».

Руслан Ротань возглавил житомирский клуб летом этого года перед стартом нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. В прошлом сезоне УПЛ Ротань и его тренерский штаб привели Александрию к историческому успеху – «горожане» завоевали серебро высшего дивизиона украинского футбола.