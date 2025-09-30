Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Топ-менеджер Полесья: «У Буткевича есть дискомфорт из-за этого»
Украина. Премьер лига
30 сентября 2025, 16:24
Александр Денисов недоволен уровнем судейства в УПЛ

ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Топ-менеджер житомирского Полесья Александр Денисов заявил, что в расположении «волков» недовольны уровнем арбитража в Украинской Премьер-лиге. По словам Денисова, это очень беспокоит Геннадия Буткевича.

– Когда говорим о реформе, часто вспоминают судейскую реформу. У вас есть претензии?

Я могу сказать, что у президента клуба Геннадия Буткевича есть определенный дискомфорт. И этот дискомфорт – даже не столько из-за каких-то отдельных эпизодов. Дискомфорт и недовольство тем, что есть определенный застой в истории с судейством – с точки зрения реформы и новой системы.

Клубы инициировали рабочую группу, где также участвовало «Полесье» – генеральный директор Владимир Загурский ездил в Германию и видел, как все там работает. У любого владельца сегодня стоит вопрос: когда ошибается арбитр — это только человеческий фактор или, возможно, какое-то влияние на эту ошибку? В то же время, есть много вопросов и до самого уровня судейства украинских арбитров с точки зрения их компетентности.

Возвращаясь в ту же Германию — там создан отдельный юридический орган. Субъект, который принадлежит как ассоциации футбола, так и по сравнению с нами – это могли бы быть представители УПЛ и ПФЛ. Может быть немного больше голосов в ассоциации футбола, но решения принимаются вместе. Тогда это убирает любой конфликт: что какого-то арбитра назначили, сел ли на VAR – и непонятно, почему он сегодня там, или не там.

После поездки в Германию у представителей клубов и представителей УПЛ состоялась встреча с ассоциацией футбола, а дальше – все на паузе по непонятным причинам. И это очень не устраивает Геннадия Буткевича, он хочет развития. Он хочет, чтобы мы получили качественную модель, где будут понятны ошибки, где будет расти уровень судейства, где клубы будут оказывать влияние и принимать участие в принятии решений по назначению и т.д. Относительно судейства – «Полесье» недовольно тем, как сейчас обстоят дела в украинском футболе, — сказал Денисов.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает шестое место турнирной таблицы, имея в своем активе 12 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Следующую игру подопечные Руслана Ротаня сыграют против СК "Полтава".

Иван Денисов Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Сообщить об ошибке

Комментарии
