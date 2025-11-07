Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 ноября 2025, 19:49
ФОТО. Французский рэпер унизил Мбаппе в новом треке. Килиан ответил

Килиан Мбаппе против Орельсана

ФОТО. Французский рэпер унизил Мбаппе в новом треке. Килиан ответил
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил французскому рэперу Орельсану, который высмеял его в новом треке за провал с клубом «Кан».

Клуб, принадлежащий Мбаппе, вылетела во второй, а затем в третий дивизион. В ответ в соцсетях Мбаппе написал:

«Приходи и спаси свой город. P.S. Этот парень выпрашивал 1% акций бесплатно, потому что у него нет ни цента».

После выхода трека «La petite voix», где Орельсан поет «Ты утопишь свой город, как Мбаппе», спор быстро стал вирусным. Одни назвали форварда высокомерным, другие поддержали его. Но история снова обострила критику его неудачного опыта с «Каном».

В 2024 году Мбаппе купил 80% клуба через Coalition Capital, вложив 20 млн евро. То, что задумывалось как символическое возвращение домой, обернулось крахом. Весной 2025-го поражение 0:3 от «Мартига» оформило вылет из Лиги 2. Болельщики вышли на поле с баннером: «Мбаппе, «Канн» –не твоя игрушка».

После этого уволили 16 сотрудников, фанаты отвернулись. Лидеры фан-группы заявили: «Клан Мбаппе оторвался от реальности».

Мбаппе доверил управление партнерам – Зиаду Хаммуду и Жосселену Фламанду, сам вмешивался редко. Но отсутствие лидерства привело к хаосу: смены тренеров, внутренние конфликты, падение результатов.

Для болельщиков стало ясно: Мбаппе переоценил себя, совмещая «Реал», сборную и бизнес. Проект «Кана» превратился в провал и символ самоуверенности. Ссора с Орельсаном лишь подчеркнула, как сильно Мбаппе отдалился от французской публики, потеряв образ «золотого мальчика». Теперь он пытается восстановить репутацию, а «Кан» борется за выживание в третьем дивизионе.

Максим Лапченко Источник: Goal.com
