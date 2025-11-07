Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоятся матчи 1/2 финала Итогового турнира WTA 2025.

Ориентировочно в 16:00 на корт выйдут Джессика Пегула (США, WTA 5) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 6).

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Джессики.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Аманды Анисимовой.

