Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира 2025
7 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоятся матчи 1/2 финала Итогового турнира WTA 2025.
Ориентировочно в 16:00 на корт выйдут Джессика Пегула (США, WTA 5) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 6).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Джессики.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Аманды Анисимовой.
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua осветит результаты Виталия и будет надеяться на правильные выводы после турнира
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
..
Я ,зрозуміло, за Джесс! , хоча проти Лєнки нічого не маю ..)