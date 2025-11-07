Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Джессика Пегула – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Итогового турнира 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

7 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоятся матчи 1/2 финала Итогового турнира WTA 2025.

Ориентировочно в 16:00 на корт выйдут Джессика Пегула (США, WTA 5) и Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 6).

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 3:1 в пользу Джессики.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Арины Соболенко, либо против Аманды Анисимовой.

📺 Видеотрансляция

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sit Simurg
Ну, а через декілька хвилин дивимось матч року - Джесс - Рибка ! )
.. 
Я ,зрозуміло,  за Джесс!  , хоча проти Лєнки нічого не маю ..)
Ответить
0
Sit Simurg
Програли .. (
Ответить
0
Sit Simurg
Альона з напарницею програли перший сет .. В другому - тай .. 
Ответить
0
