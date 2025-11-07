Виталий САЧКО: «Украинцы борются там, я стараюсь бороться на корте»

Первая ракетка Украины Виталий Сачко дал интервью журналисту Бену Ротенбергу, в котором высказался о войне в Украине, поддержал украинцев, а также рассказал о трудностях, которые переживает мужской украинский теннис:

– Пожалуй, это самое большое достижение в твоей карьере – полуфинал турнира ATP, и особенно с учетом того, кого ты обыграо – Мпеши Перрикара и Бублика. Какие у тебя чувства после такого результата, и в чем, по твоему мнению, ключ к успеху?

– Конечно, как вы сказали, я обыграл много сильных игроков, и это потрясающее чувство. Честно говоря, я не ожидал этого – после поражения в финале квалификации я уже смотрел билеты домой. А потом узнал, что есть шанс попасть в основную сетку, и просто решил выйти на корт и получать удовольствие. Мы играли с Мпеши Перикаром – на центральном корте, была невероятная атмосфера. Я просто пытался наслаждаться каждой секундой на корте и продолжаю делать это сейчас.

– Думаю, игра на центральном корте и та атмосфера, которая сопровождала все три твоих матча, помогли тебе показывать еще более сильный теннис?

– Конечно. Я люблю, когда есть зрители, когда что-то происходит на трибунах. Обычно я играю на турнирах серии Challenger, и там полные трибуны бывают только на поздних стадиях. А так – почти никого нет, и ты просто бьешься, борешься. А здесь – это совсем другой уровень, просто другая планета.

– Благодаря этим победам ты возвращаешься в топ-200, и, пожалуй, самое важное – теперь ты снова сможешь играть квалификации турниров Grand Slam в следующем сезоне. Насколько это значимый этап в твоей карьере – получить возможность выступать на таких крупных соревнованиях? Все-таки даже квалификация на «мэйджорах» приносит гораздо больше призовых, чем «челленджеры».

– Конечно, это и была цель – пробиться на турниры Grand Slam. Но сейчас я стараюсь сосредоточиться только на своей игре и на процессе. Пытаюсь меньше думать о всяких вещах и не загружать голову – думаю, это самое важное.

– Это лучший результат украинского теннисиста на уровне ATP с 2017 года. В интервью на корте ты завершил словами «Слава Украине». Что для тебя значит этот результат именно как для украинца? Почему это сейчас так важно для тебя?

– Как вы знаете, в нашей стране идет полномасштабная война с россией. Мужской теннис в Украине сейчас переживает непростые времена, поэтому я стараюсь хотя бы достойно представлять свою страну.

Для меня это очень многое значит. Я получил множество сообщений от украинских болельщиков на протяжении этой недели, и хотел показать, что мысленно я с ними. Они борются там, а я стараюсь бороться на корте.

– Как война повлияла на твою теннисную карьеру? Все-таки она продолжается уже почти четыре года.

– Думаю, она повлияла на каждого украинца. У меня до сих пор семья там, я читаю все новости, поддерживаю связь с ними. Особенно в начале это было очень, очень тяжело для всех – прежде всего морально. И сейчас, если честно, я до сих пор очень остро все переживаю. Каждый раз, когда читаю о том, что происходит, вижу как россияне бомбят мирных людей – мне хочется плакать.

В каком-то смысле мне повезло, что я вырос в Чехии и живу там с детства, там и остальная часть моей семьи. Но все равно я просто не нахожу слов, мне искренне больно, что все это происходит. А со своей стороны я стараюсь помочь тем, что могу – своими результатами на корте.

– Да, я не знал, что ты живешь в Чехии. То есть ты, получается, не был в Украине с начала войны, раз базируешься в Чехии?

– Нет, я живу в Чехии уже 20 лет.

– Как ты думаешь, как именно война повлияла на украинский мужской теннис? Я говорил с несколькими украинками – Свитолиной, Костюк и другими – они часто рассказывают о трудностях, с которыми сталкиваются на фоне войны. Но, наверное, у мужчин ситуация может быть иной – ведь многие из них призывного возраста, кто-то мог быть мобилизован, кто-то уехал. Как ты считаешь, как все это сказалось именно на мужском теннисе Украины?

– Думаю, влияние было огромным. Многие мужчины – кто-то пошел воевать, кто-то выехал из-за войны. Это очень тяжелая ситуация. И спорт, как и все остальное, оказался на втором плане. Люди стали меньше вкладывать деньги, потому что все донатят на дроны, помогают армии, стараются поддержать защитников. Так что теннис сейчас просто не может быть приоритетом и это, к сожалению, очевидно.

– А что насчет поддержки лично тебя на туре? Ведь, как я понимаю, украинских мужчин на ATP сейчас почти нет, ты, кажется, единственный хотя бы в топ-300. Как тебе живется и путешествуется в таких условиях – чувствуешь ли ты поддержку или, наоборот, одиночество, ведь у девушек, например, есть своя группа, а ты, похоже, больше сам по себе?

– Если честно, в начале у нас была очень большая поддержка. Это был настоящий «бум»: мы получили финансовую помощь от ATP и это было здорово. Насколько я знаю, тогда каждый украинский игрок получил такую поддержку. Но со временем все изменилось. Люди, наверное, немного привыкли к тому, что происходит. Война продолжается, но о ней все меньше говорят. Сейчас многие воспринимают это как нечто привычное и это, конечно, печально. Но война никуда не делась. Она все еще идет.

– То есть ты хочешь сказать, что сейчас поддержка со стороны ATP меньше, чем была в начале войны?

– Я бы сказал, что сейчас мы вообще не получаем никакой поддержки. Думаю, все украинские игроки сейчас просто держатся за свой счет, сами по себе.

– У тебя в этом сезоне было не так много матчей против россиян – кажется, всего один. В женском туре такие встречи часто вызывают большой резонанс. Как ты сам воспринимаешь подобные матчи?

– Да, у меня было несколько матчей против российских игроков. Когда выходишь на корт, просто играешь, но, конечно, против них есть дополнительная мотивация. Для меня лучшая победа – это просто победить их на корте, и на этом все. Никаких отношений с ними у меня нет.

– Что бы ты хотел, чтобы твой успех на этой неделе значил для Украины, которая все еще переживает войну?

– Судя по сообщениям, которые я получаю, люди очень рады за меня – что наконец-то появился кто-то, кто смог дойти до такого уровня. Я здесь, в своем «пузыре», сосредоточен на своих делах и не совсем знаю, что происходит за пределами турнира, но, насколько я понимаю, там меня поддерживают. Я получаю много сообщений в Instagram и WhatsApp, и мне действительно приятно, что люди следят за мной и радуются моим успехам.