Испания07 ноября 2025, 16:43 | Обновлено 07 ноября 2025, 16:56
295
2
Ханс-Дитер ФЛИК: «Хватит этих вопросов. Барса не будет побеждать 1:0»
Тренеру важно, чтобы команда играла в атаку
Наставника Барселоны Ханса-Дитера Флика после яркой ничьей 3:3 в Лиге чемпионов с Брюгге снова спросили по поводу высокой линии обороны, которой пользуются соперники.
Тренера уже начинают раздражать эти вопросы.
«Сколько можно меня это спрашивать, я уже дважды за последнее время отвечал на этот вопрос. Мы не будем сидеть в обороне, потом выбегать в контратаку и побеждать 1:0».
«Мы – Барселона, а это значит, что мы должны атаковать, быть активными впереди. Это наш футбол», – сказал Флик.
Букмекери : " Барселона це наша команда"
