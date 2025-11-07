Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ханс-Дитер ФЛИК: «Хватит этих вопросов. Барса не будет побеждать 1:0»
Испания
07 ноября 2025, 16:43 | Обновлено 07 ноября 2025, 16:56
Ханс-Дитер ФЛИК: «Хватит этих вопросов. Барса не будет побеждать 1:0»

Тренеру важно, чтобы команда играла в атаку

07 ноября 2025, 16:43 | Обновлено 07 ноября 2025, 16:56
Ханс-Дитер ФЛИК: «Хватит этих вопросов. Барса не будет побеждать 1:0»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Наставника Барселоны Ханса-Дитера Флика после яркой ничьей 3:3 в Лиге чемпионов с Брюгге снова спросили по поводу высокой линии обороны, которой пользуются соперники.

Тренера уже начинают раздражать эти вопросы.

«Сколько можно меня это спрашивать, я уже дважды за последнее время отвечал на этот вопрос. Мы не будем сидеть в обороне, потом выбегать в контратаку и побеждать 1:0».

«Мы – Барселона, а это значит, что мы должны атаковать, быть активными впереди. Это наш футбол», – сказал Флик.

Барселона Ханс-Дитер Флик Лига чемпионов Ла Лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
