Экс-игрок сборной Украины впервые высказался о побеге после проблем с ТЦК

Бывший футболист национальной сборной Украины, а ныне известный тренер Сергей Задорожный прокомментировал информацию о своем бегстве из Украины после проблем с ТЦК:

«Я в Украине, никуда не собирался и не собираюсь уезжать!».

Ранее Сергей Задорожный защищал цвета нескольких украинских клубов – «Днепра», «Кривбасса», «Зари», «Нивы» и «Александрии», а также имеет в своем активе 6 матчей в составе национальной сборной. Тренерскую карьеру начал в тернопольской «Ниве», работал с юношеской командой «Руха», а этим летом стал главным тренером «Борщева».