Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Экс-игрок сборной Украины впервые высказался о побеге после проблем с ТЦК
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 12:50
Экс-игрок сборной Украины впервые высказался о побеге после проблем с ТЦК

Сергей Задорожный опроверг слухи о выезде из Украины

Экс-игрок сборной Украины впервые высказался о побеге после проблем с ТЦК
Сергей Задорожный

Бывший футболист национальной сборной Украины, а ныне известный тренер Сергей Задорожный прокомментировал информацию о своем бегстве из Украины после проблем с ТЦК:

«Я в Украине, никуда не собирался и не собираюсь уезжать!».

Ранее Сергей Задорожный защищал цвета нескольких украинских клубов – «Днепра», «Кривбасса», «Зари», «Нивы» и «Александрии», а также имеет в своем активе 6 матчей в составе национальной сборной. Тренерскую карьеру начал в тернопольской «Ниве», работал с юношеской командой «Руха», а этим летом стал главным тренером «Борщева».

Сергей Задорожный чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу скандал Украинская Премьер-лига российско-украинская война мобилизация
Дмитрий Вус Источник: Facebook
Комментарии
