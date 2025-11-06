ФОТО. Дэвид Бекхэм стал рыцарем – и даже король Чарльз восхитился им

Британская футбольная легенда Дэвид Бекхэм получил рыцарское звание за заслуги в спорте и благотворительности, назвав это «величайшим моментом своей жизни».

Церемония прошла в Виндзорском замке в присутствии его жены Виктории и родителей – Теда и Сандры. 50-летний Бекхэм был одет в серый костюм-тройку, созданный Викторией, которая вдохновлялась стилем молодого короля Чарльза.

«Он – самый элегантный мужчина, которого я знаю», – отметил футболист.

«Я безмерно горжусь. Я патриот, люблю свою страну и всегда говорил, насколько монархия важна для моей семьи», – добавил он после церемонии.

Виктория Бекхэм получила орден Британской империи в 2017 году, а Дэвид – еще в 2003-м. За карьеру он провел 115 матчей за сборную Англии и выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «ПСЖ». Сейчас Бекхэм является одним из совладельцев «Интер Майами».