Не Холанд, Мбаппе или Кейн: таблица бомбардиров Лиги чемпионов 2025/26

26-летний нигерийский форвард турецкого Галатасарая Виктор Осимхен возглавляет таблицу бомбардиров Лиги чемпионов 2025/26 после четвертого тура.

В активе Осимхена шесть забитых мячей. 5 ноября Виктор оформил хет-трик в поединке против Аякса (3:0), один мяч он забил Ливерпулю (1:0) и положил дубль в ворота Буде-Глимта (3:1).

Вторую, третью и четвертую строчку делят три суперфорварда: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Гарри Кейн (Бавария) и Килиан Мбаппе (Реал Мадрид). У них по пять голов в этом сезоне главного еврокубка.

Еще у трех футболистов – Энтони Гордона (Ньюкасл), Маркуса Рэшфорда (Барселона) и Лаутаро Мартинеса (Интер) – в активе по четыре гола. Далее сразу 11 игроков имеет по три забитых мяча.

Гонка бомбардиров Лиги чемпионов после четырех туров