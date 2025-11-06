Не Холанд, Мбаппе или Кейн: таблица бомбардиров Лиги чемпионов 2025/26
Виктор Осимхен с шестью голами возглавляют гонку бомбардиров по итогам четырех туров
26-летний нигерийский форвард турецкого Галатасарая Виктор Осимхен возглавляет таблицу бомбардиров Лиги чемпионов 2025/26 после четвертого тура.
В активе Осимхена шесть забитых мячей. 5 ноября Виктор оформил хет-трик в поединке против Аякса (3:0), один мяч он забил Ливерпулю (1:0) и положил дубль в ворота Буде-Глимта (3:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторую, третью и четвертую строчку делят три суперфорварда: Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Гарри Кейн (Бавария) и Килиан Мбаппе (Реал Мадрид). У них по пять голов в этом сезоне главного еврокубка.
Еще у трех футболистов – Энтони Гордона (Ньюкасл), Маркуса Рэшфорда (Барселона) и Лаутаро Мартинеса (Интер) – в активе по четыре гола. Далее сразу 11 игроков имеет по три забитых мяча.
Гонка бомбардиров Лиги чемпионов после четырех туров
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву
Артем может стать игроком «Милана»