  Глазго Рейнджерс – Рома Рим. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лига Европы
Глазго Рейнджерс
06.11.2025 22:00 - : -
Рома
Лига Европы
06 ноября 2025, 07:01 |
Глазго Рейнджерс – Рома Рим. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Встреча четвертого тура ЛЕ состоится 6 ноября и нанчется в 22:00 по Киеву

Глазго Рейнджерс – Рома Рим. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября на Айброкс пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Рейнджерс Глазго встретится с Ромой. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рейнджерс Глазго

Команда при Джеррарде даже раз взял титул, потеснив соседний Селтик. Потом, правда, все вернулось по второму месту в Премьершипе. В том числе и в прошлом сезоне, но все равно Клемана тогда увольняли досрочно. Вот только приглашенный летом Рассел Мартин уже тоже остался без работы, и закономерно: с ним результаты на внутренней арене были совсем убогими. Сейчас от лидера (а им неожиданно идет Хартс) отстают на четырнадцать очков, практически вдвое меньше набирая!

При этом в Лиге чемпионов летом начинали с успешного прохождения Панатинаикоса и Викторию Пльзень. Но потом дважды проиграли Брюгге. Более того, шотландцы, перебравшись в Лигу Европы, там продолжили неудачно: 0:1 дома с Гентом, потом на выезде уступили Штурму (1:2) и Бранну (0:3).

Рома

Клуб в прошлом сезоне начинал с невероятного кризиса с парой тренерских удалений. А при Раньери закончили буквально в одном очке от заветного пропуска в Лиге чемпионов - но все же в споре за четвертое место уступили Ювентусу. Сейчас, уже с Гасперини, получается держаться в числе претендентов на первое место в Серии А. Более того, Довбик и компания сейчас бы лидировали, но в прошлом туре Дибала не реализовал пенальти, и в итоге уступили прямому конкуренту, Милану.

В Лиге Европы итальянцы тоже крайне противоречиво смотрятся. Они начинали с победы над Ниццей. Но потом успели проиграть и Лиллю дома (и снова с незабитыми пенальти), и даже Виктории Пльзень, причем с чехами не зацепились даже за ничью на своем поле.

Статистика личных встреч

Это будет только первый очный поединок между данными клубами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что в этом поединке максимум очков наберут гости из Рима. Им действительно пора победить - поверим, что этого добьются подопечные Гасперини уже в четверг вечером (коэффициент - 1,86).

Глазго Рейнджерс
6 ноября 2025 -
22:00
Рома
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
