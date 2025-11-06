6 ноября на Картуха пройдет матч 4-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Бетис встретится с Лионом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бетис

Команда при Пеллегрини показывает стабильно неплохие результаты. И даже сумели прибавить в прошлом розыгрыше, когда поднялись в Примере на шестое место, при том, что параллельно выступали в Лиге конференций, и дошли там до финала. Сейчас был не лучший старт, но, в том числе после возвращения в состав Антони, уже в форме полноценного трансфера, получилось прибавить. Разгром Мальорки с дублем бразильца позволил подняться на пятое место в текущей таблице.

В Лиге Европы испанцы показывают противоречивые результаты. С одной стороны, пока что они там не проигрывали. С другой, и победили только Лудогорец, причем на выезде. По успеха с болгарами была зрелищная ничья с Ноттингем Форест, а в крайнем туре и вовсе обошлись без голов с Генком, в итоге закончив в гостях у бельгийцев 0:0.

Лион

Клуб по ходу прошлого сезона пришел к финишу шестым в Лиге 1 при очень плотной конкуренции. Хороший итог, с учетом того, что финансовые проблемы никуда не делись (а летом чуть не дошло до принудительного перемещения во второй дивизион), а в Паоло Фонсека после прихода на должность вскоре накинулся на арбитра, и был отстранен от работы во время матчей. Сейчас получился удачный старт, с пятью победами в первых шести турах. Правда, дальше была пара поражений, а после 2:1 со Страсбургом ограничились ничьей с Парижем и Брестом.

А вот в Лиге Европы у французов пока что стопроцентные показатели. Причем начинали они с минимальной, 1:0, выездной победы над Утрехтом в гостях. А дальше дома забили по две безответных мяча и Ред Булл Зальцбург, и Базелю.

Статистика личных встреч

В 2013-м году клубы уже играли в Лиге Европы. И за 120+ минут единственный гол, дома, забили французы.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы хозяев. Но с учетом того, что их соперник ни разу пока что не пропускал, можно брать тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).