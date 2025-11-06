Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Зриньски Мостар
Лига конференций
Динамо Киев
06.11.2025 22:00 - : -
Зриньски
06 ноября 2025, 07:11 |
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Зриньски Мостар

Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Зриньски Мостар
Коллаж Sport.ua

6 ноября киевское Динамо проведет домашний матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против боснийской команды Зриньски Мостар.

Встреча состоится на стадионе Люблин Арена в Польше. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего противостояния будет нидерландский арбитр Марк Нагтегаал.

Главным арбитром предстоящего противостояния будет нидерландский арбитр Марк Нагтегаал.

Наставниками коллективов являются Александр Шовковский (Динамо) и Игор Штимац (Зриньски Мостар).

Динамо Киев – Зриньски Мостар
Зриньски Мостар Динамо Киев Динамо - Зриньски где смотреть Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
