Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Динамо Киев – Зриньски Мостар
Поединок третьего тура еврокубка состоится 6 ноября в 22:00 по Киеву
6 ноября киевское Динамо проведет домашний матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против боснийской команды Зриньски Мостар.
Встреча состоится на стадионе Люблин Арена в Польше. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Главным арбитром предстоящего противостояния будет нидерландский арбитр Марк Нагтегаал.
Наставниками коллективов являются Александр Шовковский (Динамо) и Игор Штимац (Зриньски Мостар).
