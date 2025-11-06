Динамо Киев

6 ноября киевское Динамо проведет домашний матч третьего тура Лиги конференций 2025/26 против боснийской команды Зриньски Мостар.

Встреча состоится на стадионе Люблин Арена в Польше. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет нидерландский арбитр Марк Нагтегаал.

Наставниками коллективов являются Александр Шовковский (Динамо) и Игор Штимац (Зриньски Мостар).