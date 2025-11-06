Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06 ноября 2025, 04:21
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс

В плей-офф из этого квартета пробились Елена Рыбакина и Аманда Анисимова

06 ноября 2025, 04:21
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

5 ноября состоялись матчи последнего, третьего тура в группе Серены Уильямс на Итоговом турнире WTA 2025, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Елена Рыбакина переиграла вторую запасную Екатерину Александрову, которая заменила Мэдисон Киз (американка снялась из-за болезни), а Аманда Анисимова одолела Игу Свентек.

Первое место по итогам трех туров заняла Рыбакина, которая одержала три победы. Ее встреча с Александровой не имела никакого турнирного значения – еще до игры представительница Казахстана гарантировала себе плей-офф.

Второй в квартета стала Анисимова. Аманда вырвала путевку в полуфинал в противостоянии против Свентек – результат их очного матча и определил вторую участницу плей-офф из этого квартета.

Свентек, набрав одно очко, покинула турнира. Киз (а также Александрова) также завершили выступления в Эр-Рияде.

В полуфинале Рыбакина сыграет против теннисистки, которая займет второе место в группе Штеффи Граф, а Анисимова встретится с победительницей того квартета.

Решающие поединки в группе Граф состоятся 6 ноября: Джессика Пегула – Жасмин Паолини, Арина Соболенко – Коко Гауфф.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс

Первый тур. 1 ноября

  • 17:00. Ига Свентек Мэдисон Киз – 6:1, 6:2
  • 18:30. Аманда Анисимова – Елена Рыбакина – 3:6, 1:6

Второй тур. 3 ноября

  • 16:00. Ига Свентек – Елена Рыбакина – 6:3, 1:6, 0:6
  • 17:30. Аманда Анисимова Мэдисон Киз – 4:6, 6:3, 6:2

Третий тур. 5 ноября

  • 16:00. Елена Рыбакина – Екатерина Александрова – 6:4, 6:4
  • 17:30. Ига Свентек – Аманда Анисимова – 7:6 (7:3), 4:6, 2:6

Итоговая таблица группы Серены Уильямс

Теннисистка Свентек Анисимова Рыбакина Киз / Александрова [матч против Рыбакиной] Матчи Сеты / Геймы
Свентек (2) - 7:6 (7:3), 4:6, 2:6 6:3, 1:6, 0:6 6:1, 6:2 1-2 4/32
Анисимова (4) 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 - 3:6, 1:6 4:6, 6:3, 6:2 2-1 4/38
Рыбакина (6) 3:6, 6:1, 6:0 6:3, 6:1 - 6:4, 6:4 3-0 6/39
Киз / Александрова* (7) 1:6, 2:6 6:4, 3:6, 2:6 4:6, 4:6 - 0-3 1/22

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
