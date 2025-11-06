Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
В плей-офф из этого квартета пробились Елена Рыбакина и Аманда Анисимова
5 ноября состоялись матчи последнего, третьего тура в группе Серены Уильямс на Итоговом турнире WTA 2025, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Елена Рыбакина переиграла вторую запасную Екатерину Александрову, которая заменила Мэдисон Киз (американка снялась из-за болезни), а Аманда Анисимова одолела Игу Свентек.
Первое место по итогам трех туров заняла Рыбакина, которая одержала три победы. Ее встреча с Александровой не имела никакого турнирного значения – еще до игры представительница Казахстана гарантировала себе плей-офф.
Второй в квартета стала Анисимова. Аманда вырвала путевку в полуфинал в противостоянии против Свентек – результат их очного матча и определил вторую участницу плей-офф из этого квартета.
Свентек, набрав одно очко, покинула турнира. Киз (а также Александрова) также завершили выступления в Эр-Рияде.
В полуфинале Рыбакина сыграет против теннисистки, которая займет второе место в группе Штеффи Граф, а Анисимова встретится с победительницей того квартета.
Решающие поединки в группе Граф состоятся 6 ноября: Джессика Пегула – Жасмин Паолини, Арина Соболенко – Коко Гауфф.
Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс
Первый тур. 1 ноября
- 17:00. Ига Свентек – Мэдисон Киз – 6:1, 6:2
- 18:30. Аманда Анисимова – Елена Рыбакина – 3:6, 1:6
Второй тур. 3 ноября
- 16:00. Ига Свентек – Елена Рыбакина – 6:3, 1:6, 0:6
- 17:30. Аманда Анисимова – Мэдисон Киз – 4:6, 6:3, 6:2
Третий тур. 5 ноября
- 16:00. Елена Рыбакина – Екатерина Александрова – 6:4, 6:4
- 17:30. Ига Свентек – Аманда Анисимова – 7:6 (7:3), 4:6, 2:6
Итоговая таблица группы Серены Уильямс
|Теннисистка
|Свентек
|Анисимова
|Рыбакина
|Киз / Александрова [матч против Рыбакиной]
|Матчи
|Сеты / Геймы
| Свентек (2)
|-
|7:6 (7:3), 4:6, 2:6
|6:3, 1:6, 0:6
|6:1, 6:2
|1-2
|4/32
|Анисимова (4)
|6:7 (3:7), 6:4, 6:2
|-
|3:6, 1:6
|4:6, 6:3, 6:2
|2-1
|4/38
|Рыбакина (6)
|3:6, 6:1, 6:0
|6:3, 6:1
|-
|6:4, 6:4
|3-0
|6/39
|Киз / Александрова* (7)
|1:6, 2:6
|6:4, 3:6, 2:6
|4:6, 4:6
|-
|0-3
|1/22
