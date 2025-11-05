Досталось и Судакову. Порту громко заявил о проблемах португальской Лиги

«Порту» на своем официальном сайте обнародовал громкое заявление о больших проблемах с судейством в матчах чемпионата Португалии.

«С нашей точки зрения, в судействе в Португалии сохраняются серьезные проблемы, такие как двойные стандарты, отсутствие единообразия в решениях и постоянное влияние на судей до и после матчей прямыми и опосредованными участниками.

Кроме того, сезон за сезоном продолжают происходить попытки «замылить» важные инциденты, которые напрямую влияют на результаты», — говорится в заявлении «Порту».

В качестве примера клуб вспомнил несколько спорных судейских решений в матчах своих конкурентов. Так, было акцентировано внимание и на эпизоде с грубой игрой украинского полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова в матче с «Виторией», за которую он получил только желтую карточку.

Сообщалось, что главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо сделал неприятное заявление в отношении Судакова.