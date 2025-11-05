Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Досталось и Судакову. Порту громко заявил о проблемах португальской Лиги
Португалия
05 ноября 2025, 23:16 |
482
0

Досталось и Судакову. Порту громко заявил о проблемах португальской Лиги

Португальский гранд недоволен ситуацией с судейством

05 ноября 2025, 23:16 |
482
0
Досталось и Судакову. Порту громко заявил о проблемах португальской Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

«Порту» на своем официальном сайте обнародовал громкое заявление о больших проблемах с судейством в матчах чемпионата Португалии.

«С нашей точки зрения, в судействе в Португалии сохраняются серьезные проблемы, такие как двойные стандарты, отсутствие единообразия в решениях и постоянное влияние на судей до и после матчей прямыми и опосредованными участниками.

Кроме того, сезон за сезоном продолжают происходить попытки «замылить» важные инциденты, которые напрямую влияют на результаты», — говорится в заявлении «Порту».

В качестве примера клуб вспомнил несколько спорных судейских решений в матчах своих конкурентов. Так, было акцентировано внимание и на эпизоде с грубой игрой украинского полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова в матче с «Виторией», за которую он получил только желтую карточку.

Сообщалось, что главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо сделал неприятное заявление в отношении Судакова.

По теме:
ВИДЕО. Трубин пытался: Шик поразил ворота украинца в матче Бенфика – Байер
Бенфика – Байер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов. 4-й тур, матчи 5 ноября. Смотреть онлайн LIVE
Георгий Судаков Порту Бенфика чемпионат Португалии по футболу судейство
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Футбол | 05 ноября 2025, 06:42 1
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается

Виталию нравится играть за «Эвертон»

Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Футбол | 05 ноября 2025, 09:44 2
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры
Рома нашла новый клуб для Довбика и начала переговоры

Артем может стать игроком «Милана»

Шахтер Донецк – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 05.11.2025, 22:41
Шахтер Донецк – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер Донецк – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Футбол | 05.11.2025, 13:54
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
Футбол | 05.11.2025, 18:33
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
ВИДЕО. УАФ не согласна с Палкиным: Динамо забило чистый гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 53
Футбол
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
Ребров выбрал 25 игроков на матчи сборной Украины против Франции и Исландии
04.11.2025, 10:10 107
Футбол
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
Суркис определился с будущим Шовковского во главе Динамо
04.11.2025, 11:27 3
Футбол
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 5
Футбол
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 220
Футбол
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
04.11.2025, 06:45 19
Футбол
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем