Досталось и Судакову. Порту громко заявил о проблемах португальской Лиги
Португальский гранд недоволен ситуацией с судейством
«Порту» на своем официальном сайте обнародовал громкое заявление о больших проблемах с судейством в матчах чемпионата Португалии.
«С нашей точки зрения, в судействе в Португалии сохраняются серьезные проблемы, такие как двойные стандарты, отсутствие единообразия в решениях и постоянное влияние на судей до и после матчей прямыми и опосредованными участниками.
Кроме того, сезон за сезоном продолжают происходить попытки «замылить» важные инциденты, которые напрямую влияют на результаты», — говорится в заявлении «Порту».
В качестве примера клуб вспомнил несколько спорных судейских решений в матчах своих конкурентов. Так, было акцентировано внимание и на эпизоде с грубой игрой украинского полузащитника «Бенфики» Георгия Судакова в матче с «Виторией», за которую он получил только желтую карточку.
Сообщалось, что главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо сделал неприятное заявление в отношении Судакова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталию нравится играть за «Эвертон»
Артем может стать игроком «Милана»