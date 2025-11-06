Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Мирон МАРКЕВИЧ: «Если они не победят, то здесь не о чем говорить»

Тренер – о следующем матче «Динамо»

ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о следующем матче «Динамо» против «Зриньски».

«Ясно, что фаворит – Динамо. Я даже не знаю, что это за команда такая Зриньски... Надо выигрывать в таких поединках и у таких оппонентов. О чем тут говорить. Если уже такие команды не побеждать, то я не знаю...

Надо набирать очки [в таблице коэффициентов УЕФА], потому что мы и так ниже плинтуса... Футболисты Динамо должны понимать, что такие команды нужно побеждать. Ясно, что не нужно пренебрежительно относиться к соперникам, но нужно выйти и выиграть!

Думаю, что киевляне выиграют с разницей в два мяча. Если не выиграют у Зриньски, то дальше и говорить не о чем», – сказал Маркевич.

УЕФА Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций Динамо - Зриньски Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
