Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Зриньски предупредил Динамо перед матчем еврокубка
Лига конференций
05 ноября 2025, 21:27 |
934
0

Тренер Зриньски предупредил Динамо перед матчем еврокубка

Игорь Штимац настроен отобрать очки у киевлян

05 ноября 2025, 21:27 |
934
0
Тренер Зриньски предупредил Динамо перед матчем еврокубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Штимац

Главный тренер «Зрински» Игорь Штимац поделился мыслями о матче с киевским «Динамо» в Лиге конференций.

«Матч будет очень серьезным и ответственным. «Динамо» уступило «Шахтеру» в чемпионате, и это повлияет на их игру против нас. Мы готовы, у нас есть свежие силы и нацелены на очки.Хоть матч и состоится не в Киеве, а в Люблине, «Динамо» давно привыкло играть там и имеет поддержку фанатов.

Мы же сосредоточены на собственной игре и подберем сбалансированный состав, чтобы конкурировать с соперником. Верю, что можем взять одно или даже больше очков», – сказал Штимац.

«Динамо» проведет матч против «Зрински» шестого ноября в 22:00 по Киеву.

По теме:
ТУРАН: «Мечта Шахтера – войти в топ-восьмерку. Но в футболе возможно все»
Алаа ГРАМ: «Лига конференций очень важна для Шахтера. Надо взять три очка»
ШТИМАЦ: Секрет обороны Зриньски? Раскрою правду – я был хорошим защитником
УЕФА Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций Динамо - Зриньски
Дмитрий Олийченко Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Футбол | 05 ноября 2025, 08:44 14
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи

Юрий не считает, что арбитр сыграл ключевую роль в классическом

Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Футбол | 05 ноября 2025, 13:54 11
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Олегу Блохину

Легенда «Динамо» сегодня празднует день рождения

Карабах – Челси – 2:2. Азербайджанский футбол на подъеме. Видео голов
Футбол | 05.11.2025, 22:05
Карабах – Челси – 2:2. Азербайджанский футбол на подъеме. Видео голов
Карабах – Челси – 2:2. Азербайджанский футбол на подъеме. Видео голов
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Футбол | 05.11.2025, 17:40
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
ВИДЕО. Риццоли объяснил, почему Динамо должно было бить пенальти Шахтеру
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 05.11.2025, 18:05
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
У Усика готовы забрать титул. Известно, кто подерется за пояс украинца
05.11.2025, 05:55 1
Бокс
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
Определена первая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2025
03.11.2025, 20:27
Теннис
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
03.11.2025, 19:50 220
Футбол
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2025, 08:12 55
Футбол
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
Маркевич обратился к Попову после поражения Динамо от Шахтера
04.11.2025, 08:33 5
Футбол
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
Динамо после поражения от Шахтера усилится игроком сборной Украины
04.11.2025, 09:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем