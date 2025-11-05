Тренер Зриньски предупредил Динамо перед матчем еврокубка

Главный тренер «Зрински» Игорь Штимац поделился мыслями о матче с киевским «Динамо» в Лиге конференций.

«Матч будет очень серьезным и ответственным. «Динамо» уступило «Шахтеру» в чемпионате, и это повлияет на их игру против нас. Мы готовы, у нас есть свежие силы и нацелены на очки.Хоть матч и состоится не в Киеве, а в Люблине, «Динамо» давно привыкло играть там и имеет поддержку фанатов.

Мы же сосредоточены на собственной игре и подберем сбалансированный состав, чтобы конкурировать с соперником. Верю, что можем взять одно или даже больше очков», – сказал Штимац.

«Динамо» проведет матч против «Зрински» шестого ноября в 22:00 по Киеву.