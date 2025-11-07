ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал мнение, что киевский клуб включается в игру только после того, как возникают проблемы.

«Мы стараемся всегда об этом говорить, всегда акцентировать на этом внимание, акцентировать на разумной агрессии. Но действительно получается так, что только после каких-то событий на поле команда просыпается.

Мы замечаем, повторяем, акцентируем, делаем целенаправленные действия на это, но, скажу честно, иногда даже непонятно, почему так получается. Действительно, это уже как реальная проблема. Закрывать глаза на это нельзя. Если мы это видим, мы это понимаем и будем над этим работать. И мы над этим работаем, акцентируя внимание на этих действиях», – сказал Шовковский.