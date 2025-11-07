Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»
Чемпионат Украины
07 ноября 2025, 00:02 |
ШОВКОВСКИЙ: «В Динамо возникла проблема, закрывать на это глаза нельзя»

Тренер – о том, что команда включается в игру только после проблем

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал мнение, что киевский клуб включается в игру только после того, как возникают проблемы.

«Мы стараемся всегда об этом говорить, всегда акцентировать на этом внимание, акцентировать на разумной агрессии. Но действительно получается так, что только после каких-то событий на поле команда просыпается.

Мы замечаем, повторяем, акцентируем, делаем целенаправленные действия на это, но, скажу честно, иногда даже непонятно, почему так получается. Действительно, это уже как реальная проблема. Закрывать глаза на это нельзя. Если мы это видим, мы это понимаем и будем над этим работать. И мы над этим работаем, акцентируя внимание на этих действиях», – сказал Шовковский.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
