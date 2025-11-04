Суркис прокомментировал конфликт между Шовковским и Ярмоленко

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал слухи о конфликте между главным тренером Александром Шовковским и лидером «бело-синих» Андреем Ярмоленко:

– В СМИ писали, что причиной неудачной серии «Динамо» был якобы «конфликт» главного тренера и лидера команды Андрея Ярмоленко. Шовковский и Ярмоленко это неоднократно отрицали. По-вашему, это могло добавить определенного давления на команду?

– Если вы меня спросите, с кем я больше общаюсь – Шовковским или Ярмоленко, мне трудно будет ответить на этот вопрос, поскольку я общаюсь с одним и другим, так же как я общаюсь и с Буяльским и другими футболистами.

Сейчас я общаюсь с командой два-три раза в неделю – приезжаю на тренировки, общаюсь с ними. Мне могут верить, могут не верить, но я хочу подчеркнуть: никакого конфликта между Шовковским и Ярмоленко не существует и не было. Были рабочие моменты.

Однако Ярмоленко имеет право что-то подсказать как лидер как опытный игрок, игравший в топ-чемпионатах. Тренер может это понравиться, а может – не понравиться, но это обычный рабочий, профессиональный процесс. Вы думаете, что с Лобановским не могли так же пообщаться Белькевич, Шевченко или Ребров? Были разговоры даже в раздевалке как после победных матчей, так и после поражений.

Журналисты раздули какой-то «конфликт», повлиявший и на команду, которая, ведя в счете в каждой игре, пропускала на последних минутах. Но я бы молился на то, чтобы сколько еще буду президентом клуба, в команде был такой лидер, как в свое время был Лужный, а сегодня – Ярмоленко. Без таких футболистов невозможно построить команду. Тупое стадо не нужно ни одному тренеру, – отреагировал Суркис.