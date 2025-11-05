Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 ноября 2025, 17:27 | Обновлено 05 ноября 2025, 17:35
РИЦЦОЛИ: «В ворота ЛНЗ должен был быть назначен пенальти»

Арбитры допустили ошибку

ЛНЗ

Главный эксперт по судейству УАФ Никола Риццоли считает, что в ворота ЛНЗ должен был быть назначен пенальти в матче 11-го тура УПЛ с «Карпатами» (0:1).

– Нападающий «Карпат» №11 входит в штрафную площадь с мячом, обыграв защитника №25, который сбивает его на границе штрафной. Хотя сам фол очевиден, сомнение может возникнуть относительно точного места контакта – произошел ли он внутри или за пределами штрафной площади.

Несмотря на это, арбитр допускает ошибку, не зафиксировав нарушение за неосторожный контакт, что отчетливо видно на повторе с боковой камеры. Анализ видеопомощника арбитра в подобном эпизоде должен быть сосредоточен исключительно на определении места контакта, поскольку сам факт фола является бесспорным.

В таких ситуациях важно остановить кадр в момент столкновения и оценить положение ноги игрока, совершающего нарушение, с учетом ее проекции на линию штрафной площади. Из доступных ракурсов видно, что проекция правой ноги защитника находится на линии, что указывает на возможный фол внутри штрафной.

В этом случае ожидаемым решением видеопомощника арбитра должна была стать рекомендация проведения полевого просмотра, что позволило бы арбитру самостоятельно оценить точное место нарушения и принять правильное решение.

Отметим, что главным арбитром матча ЛНЗ – «Карпаты» был Виктор Копиевский, а за VAR отвечал Дмитрий Панчишин.

Карпаты Львов ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига ЛНЗ - Карпаты чемпионат Украины по футболу судьи (арбитры)
Иван Чирко Источник: Комитет арбитров УАФ
