Йожеф Сабо назвал счет матча Лиги конференций Шахтер – Брейдаблик

Свой очередной матч группового этапа Лиги конференций «Шахтер» на условно своем поле в Кракове проведет завтра, 6 ноября против исландского «Брейдаблика». В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua свои ожиданиями и прогнозом на этот поединок поделился бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо.

– Сейчас все научились играть в футбол, особенно обороняться, если еще и соперник превосходи в классе, – сказал Сабо. – Поэтому донетчанам легко не будет, но то, что они победят, в этом я практически не сомневаюсь. Главное, чтобы «Шахтер» не жил победой над «Динамо» всю неделю. Важно, чтобы Арда Туран привел подопечных в чувство после эйфории.

Каким будет итоговый счет? Трудно сказать. Может быть и – 3:1. Но опять же, чтобы добиться такого результата, у «Шахтера» концентрация должна быть не 90 минут, а все игровое время.