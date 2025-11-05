«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК
Бывший наставник сборной Украины не верит, что динамовцы смогут выйти из группы Лиги конференций
В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua Йожеф Сабо высказался о предстоящем матче «Динамо» Лиге конференций против боснийского «Зриньски» и вообще о перспективах киевлян в этом турнире.
– Скажу честно, я практически не знаком с соперником «Динамо», – сказал Йожеф Йожефович. – Такие названия, что и не поймешь, откуда он (улыбается). Тем не менее, этот поединок я жду без оптимизма. Уж очень слабо выглядят динамовцы на международной арене. Тем более, что трудно сказать, в каком сейчас моральном состоянии находится команда после поражения от «Шахтера».
У футболистов «Динамо» нет характера. Я не верю, что киевляне смогут выйти из группы. Нет такой игры, чтобы было хоть за что-то зацепиться. Будем дальше падать. И ничего с этим пока не поделаешь.
Я б ще добавив би від себе про тренера такого самого дауна безхарактерного Сашо )))