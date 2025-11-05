Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК
Лига конференций
«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК

Бывший наставник сборной Украины не верит, что динамовцы смогут выйти из группы Лиги конференций

«У футболистов Динамо нет характера. Будем падать». Сабо – о матче ЛК
Динамо. Самсунспор – Динамо

В эксклюзивном интервью сайту Meta.ua Йожеф Сабо высказался о предстоящем матче «Динамо» Лиге конференций против боснийского «Зриньски» и вообще о перспективах киевлян в этом турнире.

– Скажу честно, я практически не знаком с соперником «Динамо», – сказал Йожеф Йожефович. – Такие названия, что и не поймешь, откуда он (улыбается). Тем не менее, этот поединок я жду без оптимизма. Уж очень слабо выглядят динамовцы на международной арене. Тем более, что трудно сказать, в каком сейчас моральном состоянии находится команда после поражения от «Шахтера».

У футболистов «Динамо» нет характера. Я не верю, что киевляне смогут выйти из группы. Нет такой игры, чтобы было хоть за что-то зацепиться. Будем дальше падать. И ничего с этим пока не поделаешь.

Йожеф Сабо Лига конференций Динамо Киев Зриньски Мостар
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
romario1501
ЙоЙо, краще розкажи, як ти  в 1996 році грав проти Рапіду і Ксамакса
Ответить
+1
luceorius
 Зате є характер у вболівальників ДК, на жаль, ще радянський. Замість того, щоб хоча б реально подивитись на стан справ у команді, вони активно вишукують ворогів ДК та нещадно їх мінусують. "Верной дорогой ідьоте, товаріщі,"- стрілочники.
Ответить
0
An124_Ukr
Само красава ))) 
Я б ще добавив би від себе про тренера такого самого дауна безхарактерного Сашо )))
Ответить
0
DK2025
Ёжик испражняется исключительно на Динамо. Исключительно на сайте спорт уа. Исключительно за бабло ахметки
Ответить
0
sania
Дідусь хоч СпортЮа подоїть на старості. Де б він ще заробив на бруді стосовно Динамо...
Ответить
0
AK.228
Системное мочилово
Ответить
-1
icebeer
Так и есть
Ответить
-1
