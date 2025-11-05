Украинский игрок Трабзонспора назвал цель команды на сезон
Зубков и компания хотят выступать в еврокубках
Украинский игрок «Трабзонспора» Александр Зубков рассказал о своих соотечественниках и партнерах по команде Арсении Батагове и Даниле Сикане и назвал цель «бордово-синих» на сезон.
«Во-первых, могу сказать следующее. Поскольку есть возможность, хочу поздравить Арсения Батагова с вызовом в национальную сборную. Желаю ему всего наилучшего и рад, что мы будем играть вместе. Что касается Дани, то есть Сикана, могу сказать так: я знаю этого игрока уже 5–6 лет, он всегда делает все возможное и очень трудолюбив. Возможно, он не получает столько игрового времени, сколько ожидал, но всегда продолжит делать все для команды.
Надеюсь, что в конце сезона мы вместе с командой будем выступать в еврокубках. Возможность бороться там как команда сейчас является одной из наших важнейших целей».
После 11 туров чемпионата Турции «Трабзонспор» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.
Зубков в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста за «Трабзонспор» во всех турнирах.
Ранее Александр поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Фатихом Текке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эмоции вокруг Классического не утихают
Британец будет драться против Логана Пола