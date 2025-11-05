Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский игрок Трабзонспора назвал цель команды на сезон
Турция
05 ноября 2025, 15:09 |
Зубков и компания хотят выступать в еврокубках

Украинский игрок Трабзонспора назвал цель команды на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский игрок «Трабзонспора» Александр Зубков рассказал о своих соотечественниках и партнерах по команде Арсении Батагове и Даниле Сикане и назвал цель «бордово-синих» на сезон.

«Во-первых, могу сказать следующее. Поскольку есть возможность, хочу поздравить Арсения Батагова с вызовом в национальную сборную. Желаю ему всего наилучшего и рад, что мы будем играть вместе. Что касается Дани, то есть Сикана, могу сказать так: я знаю этого игрока уже 5–6 лет, он всегда делает все возможное и очень трудолюбив. Возможно, он не получает столько игрового времени, сколько ожидал, но всегда продолжит делать все для команды.

Надеюсь, что в конце сезона мы вместе с командой будем выступать в еврокубках. Возможность бороться там как команда сейчас является одной из наших важнейших целей».

После 11 туров чемпионата Турции «Трабзонспор» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

Зубков в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста за «Трабзонспор» во всех турнирах.

Ранее Александр поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Фатихом Текке.

Александр Зубков Трабзонспор Арсений Батагов Даниил Сикан чемпионат Турции по футболу сборная Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Günebakış Haber
