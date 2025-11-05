Зубков рассказал, чем отличается главный тренер Трабзонспора
Фатих Текке много работает над тактикой
Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Фатихом Текке.
«На самом деле мы вместе с тренером проводим много тактических занятий. Мы работаем интенсивно как группа игроков, имеем навыки, чтобы выполнять то, чего от нас хочет тренер на поле. Мы стараемся делать все как можно лучше, внимательно слушая его и правильно понимая его требования».
После 11 туров чемпионата Турции «Трабзонспор» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.
Зубков в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста за «Трабзонспор» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мюнхенцы продолжают побеждать в этом сезоне
Андрей Шахов сообщил, что конспекты Лобановского находятся у Шовковского