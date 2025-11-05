Зубков рассказал, чем отличается главный тренер Трабзонспора

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Фатихом Текке.

«На самом деле мы вместе с тренером проводим много тактических занятий. Мы работаем интенсивно как группа игроков, имеем навыки, чтобы выполнять то, чего от нас хочет тренер на поле. Мы стараемся делать все как можно лучше, внимательно слушая его и правильно понимая его требования».