Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Зубков рассказал, чем отличается главный тренер Трабзонспора
Турция
05 ноября 2025, 14:24 | Обновлено 05 ноября 2025, 14:32
Зубков рассказал, чем отличается главный тренер Трабзонспора

Фатих Текке много работает над тактикой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Украинский вингер «Трабзонспора» Александр Зубков поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Фатихом Текке.

«На самом деле мы вместе с тренером проводим много тактических занятий. Мы работаем интенсивно как группа игроков, имеем навыки, чтобы выполнять то, чего от нас хочет тренер на поле. Мы стараемся делать все как можно лучше, внимательно слушая его и правильно понимая его требования».

После 11 туров чемпионата Турции «Трабзонспор» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.

Зубков в текущем сезоне сыграл 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста за «Трабзонспор» во всех турнирах.

Фатих Текке Александр Зубков Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Иван Чирко Источник: Günebakış Haber
