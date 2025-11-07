Игорь СУРКИС: «Он – легенда Динамо и спорта Украины. Образец для всех»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о легендарном нападающем столичного гранда Олеге Блохине.

«Вы – настоящая легенда киевского «Динамо» и всего украинского футбола. Ваше имя навсегда вписано золотыми буквами в историю нашего клуба и спорта Украины. Как футболист и тренер, Вы стали символом мужества, профессионализма и безграничной преданности любимому делу.

Ваш талант, воля к победе и невероятная работоспособность стали образцом для многих поколений футболистов. Вы не только прославили «Динамо» и Украину на футбольных аренах мира, но и остаетесь символом преданности любимому делу», – сказал Суркис.