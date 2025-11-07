Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Он – легенда Динамо и спорта Украины. Образец для всех»
Украина. Премьер лига
07 ноября 2025, 05:42 |
718
0

Игорь СУРКИС: «Он – легенда Динамо и спорта Украины. Образец для всех»

Президент киевлян – об Олеге Блохине

07 ноября 2025, 05:42 |
718
0
Игорь СУРКИС: «Он – легенда Динамо и спорта Украины. Образец для всех»
ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о легендарном нападающем столичного гранда Олеге Блохине.

«Вы – настоящая легенда киевского «Динамо» и всего украинского футбола. Ваше имя навсегда вписано золотыми буквами в историю нашего клуба и спорта Украины. Как футболист и тренер, Вы стали символом мужества, профессионализма и безграничной преданности любимому делу.

Ваш талант, воля к победе и невероятная работоспособность стали образцом для многих поколений футболистов. Вы не только прославили «Динамо» и Украину на футбольных аренах мира, но и остаетесь символом преданности любимому делу», – сказал Суркис.

По теме:
Таблица коэффициентов. Успешный четверг: Украина поднялась на одну позицию
КАБАЕВ: «Понимали, что играем против людей, не против каких-то там роботов»
МИХАВКО: «Мы забили 5 мячей за тайм. Динамо не заслуживало такого хейта»
Динамо Киев Игорь Суркис Олег Блохин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Теннис | 06 ноября 2025, 20:31 9
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Таблица Лига конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Футбол | 07 ноября 2025, 00:05 17
Таблица Лига конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо
Таблица Лига конференций. Какие места после побед занимают Шахтер и Динамо

Горняки забили 2 гола Брейдаблику, а Динамо отгрузило 6 мячей Зринськи

Шахтер выступил с заявлением по поводу строительстве арены в Киеве
Футбол | 07.11.2025, 04:22
Шахтер выступил с заявлением по поводу строительстве арены в Киеве
Шахтер выступил с заявлением по поводу строительстве арены в Киеве
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Футбол | 07.11.2025, 01:44
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, я был вынужден его заменить»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Бокс | 06.11.2025, 08:33
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Александр КРАСЮК: «Я понимал, что этот боксер может победить Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
Красюк рассказал, сколько реально зарабатывает Усик на боях. Цифра удивит
05.11.2025, 07:42 2
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
ЛЕОНЕНКО: «Он популярнее, чем весь состав Динамо, поэтому Суркис неправ»
06.11.2025, 07:44 26
Футбол
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
Вернидуб оценил слова Шовковского, что Динамо проиграло из-за судьи
05.11.2025, 08:44 13
Футбол
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
Тайсон Фьюри договорился о следующем бое. Соперник удивит всех фанатов
05.11.2025, 09:13
Бокс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
Ига вылетела. Кто вышел в полуфинал: итоговая таблица группы Серены Уильямс
06.11.2025, 07:21
Теннис
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
Энтони Джошуа заставляет легенду бокса вернуться на ринг
05.11.2025, 19:27 2
Бокс
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
Миколенко выбрал клуб, за который хочет играть. Контракт заканчивается
05.11.2025, 06:42 1
Футбол
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
В Динамо выступили с официальным заявлением по поводу Шовковского
05.11.2025, 07:22 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем