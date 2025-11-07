Игорь СУРКИС: «Он – легенда Динамо и спорта Украины. Образец для всех»
Президент киевлян – об Олеге Блохине
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о легендарном нападающем столичного гранда Олеге Блохине.
«Вы – настоящая легенда киевского «Динамо» и всего украинского футбола. Ваше имя навсегда вписано золотыми буквами в историю нашего клуба и спорта Украины. Как футболист и тренер, Вы стали символом мужества, профессионализма и безграничной преданности любимому делу.
Ваш талант, воля к победе и невероятная работоспособность стали образцом для многих поколений футболистов. Вы не только прославили «Динамо» и Украину на футбольных аренах мира, но и остаетесь символом преданности любимому делу», – сказал Суркис.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals
Горняки забили 2 гола Брейдаблику, а Динамо отгрузило 6 мячей Зринськи