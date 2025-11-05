«Должен был стукнуть кулаком». Сабо – о конфликте Ярмоленко и Шовковского

Известный украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал возможный конфликт вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко и главного тренера столичного клуба Александра Шовковского:

«Думаю, здесь дело в комплексе. Говорят, что в отношениях тренера и Ярмоленко не было конфликта, мол, все нормально. Я не думаю, что там все хорошо. Шовковскому не хватает жесткости, у него мягкий характер. Он должен был стукнуть кулаком по столу и закрыть вопрос».

