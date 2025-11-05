Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кристиан КИВУ: «Иногда его мыслям мешает чрезмерный груз ответственности»
Лига чемпионов
Румынский тренер дал несколько комментариев перед матчем с «Кайратом»

Кристиан КИВУ: «Иногда его мыслям мешает чрезмерный груз ответственности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Киву

Румынский тренер «Интера» Кристиан Киву дал несколько комментариев перед матчем четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов с «Кайратом»:

Мы работаем над тем, чтобы прогрессировать и играть стабильнее. Но взлетов и падений не избежать, это футбольные реалии. Главное – оставаться с высоко поднятой головой.

У Лаутаро нет проблем, это образцовый игрок. Если не забивает ваш нападающий, забьет кто-то другой. Иногда его мыслям мешает чрезмерный груз ответственности. Я попросил его больше улыбаться, он знает себе цену, как он упорно трудится и что он для нас значит.

Это Лига чемпионов. Надо настраиваться на этот матч так же, как на остальные: с предельной серьезностью и максимальной самоотдачей. Необходимо показать свой лучший футбол.

Поединок «Интера» и «Кайрата» состоится 5 ноября в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» одолел «Фиорентину» в чемпионате Италии.

По теме:
Нойер отреагировал на жуткую травму Хакими: «Фол не тянул на красную»
Бенфика – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ньюкасл – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
