  4. ВИДЕО. Комментарии Луиса Энрике после суперматча ПСЖ – Бавария
Лига чемпионов
05 ноября 2025, 11:44 | Обновлено 05 ноября 2025, 11:45
ВИДЕО. Комментарии Луиса Энрике после суперматча ПСЖ – Бавария

Немецкий гранд добыл победу со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал матч четвертого тура основного раунда лиги чемпионов, котором его подопечные со счетом 1:2 уступили «Баварии».

Поединок между командами проходил 4 ноября. Встречу принимал стадион «Парк де Пренс» в Париже.

Немецкий гранд добыл победу со счетом 2:1 благодаря дублю колумбийского вингера Луиса Диаса, который в конце первой 45-минутке получил красную карточку за фол на Хакими.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
