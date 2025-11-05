Хаби АЛОНСО: «Мы не смогли прорвать оборону Ливерпуля»

Наставник мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал поражение королевского клуба в матче четвертого тура Лиги чемпионов. Во вторник, 4 ноября, «сливочные» уступили на выезде английскому «Ливерпулю» со счетом 0:1.

Стандарты: «Это зона, где мы пропускаем больше всего. Думаю, с нашей стороны этого можно было избежать. «Ливерпуль» слишком сильно оттеснил нас к нашим воротам; я хотел прессинговать выше. У соперника сильные исполнители стандартов и завершители атак. Они создали много моментов, потому что мы слишком часто позволяли сопернику так делать».

Конкуренция на флангах атаки: «У нас есть разные игроки, даже Арда Гюлер смог сыграть. Всё зависит от матча и формы футболиста. Мы можем использовать даже тех, кто не является крайними нападающими».

Моменты для взятия ворот: «Больше всего беспокоит то, чему нам ещё предстоит научиться многим вещам и быть готовыми к такому сценарию. Не стоит полагаться на штрафные и угловые. Нам не хватало умения создавать больше моментов».

Замены: «Нам не хватало настоящей угрозы в финальной трети, и мы не смогли прорвать оборону «Ливерпуля». С Трентом и Родриго нам нужна была эта угроза. Мы искали другие комбинации и меняли динамику. Сегодня нам немного не хватило этого для позитивного результата, но в целом всё зависело от некоторых деталей, которые пошли нам на пользу».

Пик формы: «Не думаю, что мы достигнем пика формы. Матч был неудачным. Но мы должны быть последовательны в своих стандартах. Всё зависело от деталей, и мы не можем позволить себе так много потерять баллов из-за ненужных фолов. Это был упорный и конкурентный матч, и нам нужно извлечь из него урок».

Стартовый состав: «Это наши решения, игроки впребывают в оптимальной форме, и нам нужен каждый. Сегодня что-то получилось хорошо, а что-то нужно улучшить. Мы уходим с неприятным осадком после поражения. С завтрашнего дня мы сосредоточимся на «Райо Вальекано».

Недостаток агрессии: «У меня такого ощущения нет, мы неплохо боролись. Матч был напряжённым, проходил в высоком темпе, но нам не хватало чуть большей остроты в атаке. Нам нужно быть более сосредоточенными в игре, чтобы не пропустить. В итоге этот гол дал сопернику преимущество, и нам было немного сложно. Мы старались, необходимо в следующих матчах вернуть себе эти очки».