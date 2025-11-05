Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Потом бы кричали, что это Суркис все купил...»

Два подряд матча между двумя принципиальными соперниками, донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» – сначала в 1/8 финала Кубка Украины, а затем и в рамках чемпионата до сих пор живо обсуждаются болельщиками, специалистами и журналистами. Отголоски этих дерби, в которых динамовцы победили в кубковом поединке (2:1), а «горняки» взяли верх в календарной игре в рамках 11-го тура Премьер-лиги (3:1), не оставило равнодушным и одного из экспертов Sport.ua, известного функционера, а ныне агента Вячеслава Заховайло.

– В течение недели два наших гранда встретились дважды. В чем были различия кубкового матча и поединка чемпионата?

– Разница была. По-моему, если сравнивать предыдущие дерби, которые проводились между «Шахтером» и «Динамо», игра на Кубок была менее эмоциональной. В первом тайме того матча динамовцы выглядели не очень хорошо, тогда как «Шахтер» полностью доминировал. Однако во втором тайме все было наоборот: «Динамо» добавило в движении, добавило в агрессии – и вырвало столь нужную победу. Хотя после первой половины той встречи казалось, что это нереально. В матче чемпионата была совсем другая картина этого противостояния. «Шахтер» вышел на игру заряженным и по-футбольному выглядел лучше, доминируя в некоторых ситуациях. Правда, можно сказать, что игра была «на ноже». Если говорить в целом о драматургии дерби профессиональным языком, то оба матча были не слишком высокого уровня. Много было персональных ошибок у футболистов обеих команд. Что удивило, так это то, что соперники играли в полуоткрытый футбол. Никто не закрывался – ни «Динамо», ни «Шахтер». Хорошо это или плохо? Могу сказать, что для таких противостояний это что-то новое. Те, кто помнит прошлые дерби, для них это необычно. Поэтому лично я, оценивая уровень «украинского классико», могу констатировать: он заметно упал.

– Несколько повлиял на результат игры чемпионата судейский фактор?

– В первом матче, кубковом, ничего особенного в плане арбитража не бросалось в глаза. Возможно, и были какие-то спорные моменты, однако они в подобных играх наблюдаются всегда. В воскресном поединке все вроде бы было нормально, однако на 12-й минуте была опасная игра со стороны игрока «Шахтера» Марлона. За это могла быть красная карточка, однако желтая, которую показал судья – это сто процентов. Однако в этой ситуации к арбитру я отнесся снисходительно, ведь на мой вкус это была такая себе оранжевая карточка. Все потому, что это было начало игры и оставить «Шахтер» вдесятером означало бы, что все проиграли бы на этом шоу. Впрочем, по этому поводу есть два мнения. Если бы я сидел на тренерской скамейке, то, конечно, требовал бы судить этот эпизод по всей строгости. А вот на месте нейтрального болельщика согласился бы с тем, что рефери ограничился «горчичником». И понятно, что в роли сторонника «Динамо» не скрывал бы своего возмущения. Но главный эпизод был во втором тайме, связанный с неназначением пенальти в ворота «Шахтера». Сначала я был на сто процентов убежден, что арбитры, работавшие на VAR, четко выполнили свою работу и оснований для одиннадцатиметрового не увидели. Однако потом, посмотрев эпизод с разных ракурсов, стало понятно, что пахнет стопроцентным «пенальти». Самая большая вина рефери, работавшего на VAR, заключается в том, что он не проверил как следует тот момент и не предупредил главного арбитра. Это очень странно и некрасиво. Однако на следующее утро после игры Комитет арбитров УАФ признал, что со стороны судьи, работавшего на VAR, была ошибка. А если так, то этого арбитра нужно наказать так жестко, чтобы не кортело делать подобное всем остальным. Поэтому вполне понятно, что динамовцы возмущаются. Я читал, что со стороны тренеров и президента столичного клуба были вполне справедливые претензии. И это абсолютно нормальные эмоции. Считаю, что они правильно возмущаются. В таком матче все судейские решения являются достаточно болезненными. Скажу еще вот что. Если учитывать, что неназначенный одиннадцатиметровый был при счете 2:1 в пользу «Шахтера», то претензии Александра Шовковского относительно того, что все могло быть по-другому, абсолютно оправданы.

Однако если посмотреть с другой стороны, то в случае назначения пенальти его еще нужно было реализовать. И это также важный факт. А еще хотел бы добавить самое главное: я хотел бы посмотреть на реакцию Рината Ахметова и Сергея Палкина, если бы такие решения принял рефери против их команды. Сто процентов, что из всех утюгов раздавалось бы, что Игорь Суркис все купил. Впрочем, все это эмоции, которые всегда присущи футболу. Но если смотреть нейтральным взглядом со стороны, то Суркис прав. И Шовковский тоже прав. Всеми официальными лицами судейская ошибка была подтверждена, и это факт. Поэтому эмоции и в дальнейшем будут иметь место, в связи с чем хотелось бы посоветовать Комитету арбитров УАФ задуматься над тем, как объяснить футболистам, что наказывается в игре, а что нет. Должен быть футбольный ликбез, как это делается на примере Чехии. Федерация футбола этой страны присылает лекторов, которые знакомят футболистов с теми или иными тонкостями правил, изменениями в них и в том, как они применяются.

Впрочем, как бы там ни было, а «Шахтер» в воскресном матче выглядел убедительно, и я считаю, что эту победу он заслужил. Я хоть и симпатизирую «Динамо», но не скажу, что киевская команда заслужила победу. Абсолютно нет. Справедливость должна быть.

– Уменьшились ли каким-то образом шансы на чемпионство у «Динамо» после того, как отставание от «Шахтера» увеличилось до четырех очков?

– На данный момент этот отрыв не является критическим. И я попробую объяснить почему. «Шахтер» – молодая команда, которой присуща нестабильность. Учитывая выступление в еврокубковом турнире, когда игры в чемпионате Украины проходят на четвертый день, ждать можно чего угодно. Стоит хотя бы вспомнить октябрьскую игру «горняков» с ЛНЗ. Если разрыв в четыре очка пятнадцать лет назад давал шанс и что-то гарантировал, то теперь все по-другому. «Динамо» и «Шахтер» сейчас совсем не те, что тогда. Поэтому о чемпионстве говорить что-то еще очень рано. Уверен, очки терять будут как одна, так и другая команды. Так что посмотрим. Главное, что матч второго круга между «Динамо» и «Шахтером» еще впереди. Поэтому шансы расцениваю как 50 на 50.