  Барселона уже скоро может остаться без тренера. Известны подробности
Испания
05 ноября 2025, 11:15
Барселона уже скоро может остаться без тренера. Известны подробности

Ханс-Дитер Флик устал от работы с испанским грандом

Барселона уже скоро может остаться без тренера. Известны подробности
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик может покинуть каталонскую «Барселону». Об этом сообщает ABC.

По информации источника, 59-летний специалист «слишком» устал от работы с испанским грандом о чем уже уведомил свое окружение. Флик думает об этом еще с сентября, он может покинуть клуб по окончанию сезона.

После 11 туров Ла Лиги «Барселона» идет на втором месте с 25 очками, отставая от «Реала» на пять пунктов. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» с шестью баллами идут на 12-й позиции.

Ранее Роберт Левандовски прокомментировал свое будущее.

