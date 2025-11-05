Барселона уже скоро может остаться без тренера. Известны подробности

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик может покинуть каталонскую «Барселону». Об этом сообщает ABC.

По информации источника, 59-летний специалист «слишком» устал от работы с испанским грандом о чем уже уведомил свое окружение. Флик думает об этом еще с сентября, он может покинуть клуб по окончанию сезона.

После 11 туров Ла Лиги «Барселона» идет на втором месте с 25 очками, отставая от «Реала» на пять пунктов. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» с шестью баллами идут на 12-й позиции.

Ранее Роберт Левандовски прокомментировал свое будущее.