Барселона уже скоро может остаться без тренера. Известны подробности
Ханс-Дитер Флик устал от работы с испанским грандом
Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик может покинуть каталонскую «Барселону». Об этом сообщает ABC.
По информации источника, 59-летний специалист «слишком» устал от работы с испанским грандом о чем уже уведомил свое окружение. Флик думает об этом еще с сентября, он может покинуть клуб по окончанию сезона.
После 11 туров Ла Лиги «Барселона» идет на втором месте с 25 очками, отставая от «Реала» на пять пунктов. В Лиге чемпионов «сине-гранатовые» с шестью баллами идут на 12-й позиции.
Ранее Роберт Левандовски прокомментировал свое будущее.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зверов удивлен языку переговоров арбитров УПЛ
Юрий не считает, что арбитр сыграл ключевую роль в классическом