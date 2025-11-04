«Я чувствую, что...». Левандовски прокомментировал свое будущее

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своем будущем:

«Я не тороплюсь, в моей жизни тоже может произойти многое, но до самого конца я очень счастлив и сосредоточен на этом сезоне, на забивании голов и на завоевании титулов. Это единственное, о чем я думаю сейчас».

«Я понимаю, что в моем возрасте я должен обращать внимание на вещи, на которые не обращал внимания пять или семь лет назад».

«Но я чувствую, что все еще могу играть на 100%, я также замечаю во время тренировок, что все идет хорошо, поэтому у меня в голове не возникает много вопросов».

Ранее сообщалось о том, что Левандовски может бесплатно перебраться в один из лучших клубов в истории.