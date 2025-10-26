Левандовски может бесплатно перебраться в один из лучших клубов в истории

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
26 октября 2025, 12:34 | Обновлено 26 октября 2025, 12:35
Польский нападающий может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника. английский гранд рассматривает возможность подписания 37-летнего футболиста в качестве свободного агента. соглашение между поляком и каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на нападающего «Ромы».

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Барселона трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
