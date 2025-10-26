Левандовски может бесплатно перебраться в один из лучших клубов в истории

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника. английский гранд рассматривает возможность подписания 37-летнего футболиста в качестве свободного агента. соглашение между поляком и каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на нападающего «Ромы».