Новости для Довбика. Барселона нацелилась на нападающего Ромы

Ирландский нападающий «Ромы» Эван Фергюсон привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Barca Universal.

По информации источника, испанский гранд рассматривает 21-летнего футболиста как потенциальную замену Роберту Левандовски. В Каталонии намерены готовиться к реалистичным решениям, а не «трансферам мечты». Спортивный директор «сине-гранатовых» Деку составляет шорт-лист потенциальных усилений позиции нападающего.

Эван Фергюсон является конкурентом Артем Довбика за позицию форварда в «Роме». В составе итальянского гранда ирландец выступает н правах аренды из «Брайтона».

Ранее сообщалось о том, что именитый клуб готовит трансфер Довбика.