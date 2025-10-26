Новости для Довбика. Барселона нацелилась на нападающего Ромы
Внимание каталонского гранда привлекает Эван Фергюсон
Ирландский нападающий «Ромы» Эван Фергюсон привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Barca Universal.
По информации источника, испанский гранд рассматривает 21-летнего футболиста как потенциальную замену Роберту Левандовски. В Каталонии намерены готовиться к реалистичным решениям, а не «трансферам мечты». Спортивный директор «сине-гранатовых» Деку составляет шорт-лист потенциальных усилений позиции нападающего.
Эван Фергюсон является конкурентом Артем Довбика за позицию форварда в «Роме». В составе итальянского гранда ирландец выступает н правах аренды из «Брайтона».
Ранее сообщалось о том, что именитый клуб готовит трансфер Довбика.
