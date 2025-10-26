Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новости для Довбика. Барселона нацелилась на нападающего Ромы
Италия
26 октября 2025, 10:51 | Обновлено 26 октября 2025, 10:52
Внимание каталонского гранда привлекает Эван Фергюсон

Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

Ирландский нападающий «Ромы» Эван Фергюсон привлекает внимание каталонской «Барселоны». Об этом сообщает Barca Universal.

По информации источника, испанский гранд рассматривает 21-летнего футболиста как потенциальную замену Роберту Левандовски. В Каталонии намерены готовиться к реалистичным решениям, а не «трансферам мечты». Спортивный директор «сине-гранатовых» Деку составляет шорт-лист потенциальных усилений позиции нападающего.

Эван Фергюсон является конкурентом Артем Довбика за позицию форварда в «Роме». В составе итальянского гранда ирландец выступает н правах аренды из «Брайтона».

Ранее сообщалось о том, что именитый клуб готовит трансфер Довбика.

