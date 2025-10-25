Именитый клуб готовит трансфер Довбика после решения украинца уйти из Ромы

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Фенербахче». Об этом сообщает birazz futbol

По информации источника, турецкий клуб готовит зимний трансфер нападающего после неудачных выступлений Дженка Тосуна и Юссефа Эн-Несири. Украинец стал целью «Фенербахче».

В текущем сезоне Артем Довбик провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик принял решение покинуть «Рому».