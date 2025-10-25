Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
25 октября 2025, 20:21
Именитый клуб готовит трансфер Довбика после решения украинца уйти из Ромы

Футболист «Ромы» привлекает внимание «Фенербахче»

Именитый клуб готовит трансфер Довбика после решения украинца уйти из Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Фенербахче». Об этом сообщает birazz futbol

По информации источника, турецкий клуб готовит зимний трансфер нападающего после неудачных выступлений Дженка Тосуна и Юссефа Эн-Несири. Украинец стал целью «Фенербахче».

В текущем сезоне Артем Довбик провел девять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Артем Довбик принял решение покинуть «Рому».

Даниил Кирияка
ivankondrat96
Фенербахче мабуть не той клуб, куди Довбик хоче перейти. Але все може бути
Saar
Іменитий.. Фенербахче 
